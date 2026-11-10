[인터뷰②] 조여정 "이창동 앞에서 이창동을 연기하는 것..이겨내야죠"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조여정(45)이 "이창동 앞에서 이창동을 연기하는 것을 이겨내는 게 숙제였다"고 말했다.

조여정이 10일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 조여정은 극 중 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지를 연기했다.

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조여정은 "'가능한 사랑'의 예지는 정말 순수한 진심을 보여야 한다고 생각했다. 주체적으로 행동하고 남편의 돈이 아닌 진짜 자신의 영화를 만들고 싶어하는 캐릭터다. 만약 예지가 진심으로 연기하지 않으면 영화 내용이 많이 달라질 것 같아서 조심스러웠다. 예지는 자신의 삶에 충실할 뿐이고 노력할 뿐이다. 누군가에게는 본의 아니게 상처, 박탈감, 이질감을 줄 수 있지만 예지는 진실된 삶을 사는 사람이다. 한편으로는 그게 실제 우리가 사는 삶의 모습이라고 생각한다"고 캐릭터에 대한 애정을 전했다.

무엇보다 예지는 이창동 감독이 투영된 캐릭터로 관심을 받았는데, 이와 관련해 "이창동 감독도 내게 '나의 모습과 주체성이 가장 가까운 인물'이라고 설명했다. 그 이야기를 듣고 어떻게 하겠냐. 그저 이겨내야지. 이창동 앞에서 이창동을 연기하는 것을 이겨내야 한다는 것 또한 내 숙제였다. 이창동 감독도 스스로 '내 정체성에 가까운 인물이다'라고 할 정도의 인물이어서 더이상 물어보지 않았다. 그 모든 것을 느끼면서 현장에서 어떻게든 살아내려고 했고 집중하려고 했다. 그래서 여유가 없었다. 예지를 열심히 살아내야 했다. 미옥(전도얀)과 호석(설경구)에게 온전히 집중했고, 이 부부를 대하는 것이 정말 깨지기 쉬운 유리 같은 존재라고 느꼈던 것 같다. 그렇다고 예지를 연민하지는 않는다. 나는 내 캐릭터에 연민하는 편은 아니다. 누가 보기엔 힘든 삶일 수 있는데 본인은 연민 할 여유가 없지 않나? 나 또한 그랬다"고 덧붙였다.

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현재 한국 영화 대표작으로 선정된 '가능한 사랑'은 내년 3월 열리는 제99회 미국 아카데미 시상식을 위해 한창 '오스카 레이스'를 펼치는 중. 이에 대해서도 "'기생충' 때도 오스카 레이스가 있었는데 그때 경험을 하긴 했지만 개인적으로는 그 당시 드라마 촬영을 한창 하고 있어서 적극적으로 레이스를 참여하지 못했다. 보이기엔 두 번째 경험이지만 사실상 '가능한 사랑'이 처음인 셈이다"며 "이 영화 자체가 해외에서 좋은 반응을 얻고 있는 것도 기쁘지만 여러 반응을 체감하면서 느끼는 부분은 정말 다들 이창동 감독을 기다리고 좋아한다는 것이다. 해외에 나가서 매체와 관객을 만나 보면 '다음에도 이렇게 오래 걸리나?' '또 언제 차기작을 볼 수 있느냐?'라며 다들 이창동 감독의 작품을 기다리고 있더라. 한국 영화인으로서 정말 자랑스럽고 멋진 일인 것 같다. 해외에서 특히 우리한테 앙상블이 너무 좋다고 하더라. 다들 ''가능한 사랑'의 앙상블은 어떻게 만들어지고 형성됐느냐?'라며 질문을 많이 줬다. 이러한 질문을 받을 때마다 배우들끼리 '우리가 정말 그 인물로서 현장에 잘 살았나보다'며 너무 기뻐했다"고 곱씹었다.

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'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com