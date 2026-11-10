[인터뷰③] 조여정 "전도연 향한 일방적 사랑..눈만 보고 갔다"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조여정(45)이 "전도연 언니를 향한 일방적인 사랑, 언니 눈만 보고 간 작품이다"고 말했다.

조여정이 10일 오전 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 인터뷰에서 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지를 연기하는 과정에서 만난 미옥 역의 전도연, 호석 역의 설경구, 상우 역의 조인성과 호흡을 맞춘 소회를 전했다.

조여정은 "이번 '가능한 사랑'을 통해 전도연, 설경구, 조인성 세 배우와 처음 연기를 해봤다. 세 배우 워낙 작업하고 싶은 배우들이지 않나? 앞서 진행된 전도연, 설경구 선배들의 인터뷰를 다 봤는데 그냥 너무 좋더라. 지금 내 마음이 다 표현이 안 되어서 답답하다"고 머쓱하게 웃었다.

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그는 "어제(9일) 전도연 선배가 '가능한 사랑' 현장에 대해 '물 흐르듯 자연스럽게 좋았다'라고 했는데 그 말이 정확하다. 네 명의 배우가 정말 공기처럼 물 흐르듯 자연스럽게 그 캐릭터로 현장에 있었다. 현장에서는 그걸 '이창동 매직'이라고 불렀다. 현장에 그 인물로 가면 자연스럽게 분위기가 조성됐다. 이 영화를 하는 것에 대한 배우로서 감사함과 설레임, 행복함, 즐거움, 고민 등이 모든 배우에게 통한 것 같다. 말 없는 서로의 응원이 느껴졌고 무엇보다 도연 언니가 현장에서 칭찬을 정말 많이 해줬다.

전도연 또한 상냥하고 친절한 조여정에 흠뻑 빠졌다는 후문에 "아무래도 계속 웃고만 있어서 그런가 싶다. (조)인성이가 분위기를 좋게 하는 편이었다. 특유의 유머가 너무 재미있어서 계속 웃었던 것 같다. 특히 전도연, 설경구 두 선배의 케미가 너무 귀엽더라. 그동안 쌓여온 케미가 너무 좋았다. 도연 언니와 작업은 마치 이창동 감독과 작업처럼 모든 배우가 같이 해보고 싶을 것이다. 나도 그랬다. 처음에 내가 캐스팅되고 나서 전도연 언니에게 축하 문자를 받았는데 울컥하면서 감동 받았다. 같이 작품을 하게 되어 너무 좋다고 말해줬는데, '날 이렇게 반겨주는 사람이 있다니'라며 거기에서 마음을 활짝 열었다. 실제로 전도연 언니를 너무 좋아해서 혼자 언니의 공연을 몰래 보러 가기도 하고 언니가 새 작품에 들어가면 '기대된다'며 문자를 보내기도 했다. 거의 일방적인 사랑이었는데 이 작품에서 듣어 만나 쌍방이 됐다. '가능한 사랑' 처음 들어갈 때도 도연 언니한테 '언니 눈만 보고 가겠다'라는 말을 했다"고 전했다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com