[SC인터뷰] "이창동 앞에서 이창동을 연기? 이겨내야죠"…조여정의 '가능한 사랑'(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] '거장' 감독이 사랑하는 배우 조여정(45)이 자신만의 건강한 연기론을 밝혔다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에서 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지를 연기한 조여정. 그가 10일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 출연 과정부터 작품에 쏟은 열정을 털어놨다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 한국을 대표하는 '거장' 이창동 감독이 2009년 발생한 대기업 대규모 정리해고와 노동자 파업 및 진압 사태를 통해 영감받아 만든 영화로, 지난 9월 열린 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상(심사위원대상)을 수상해 화제를 모았다.

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이러한 '가능한 사랑'은 조여정과 이창동 감독의 첫 작품으로도 많은 관심을 받았다. 몰입도 높은 캐릭터 소화력과 디테일이 살아있는 연기로 영화와 드라마를 오가며 장르 불문 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 조여정은 '가능한 사랑'에서 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 위해 주인공 미옥(전도연), 호석(설경구) 부부와 가까워지기 위해 노력하는 연출자로 존재감을 드러냈다. 남편 상우(조인성)의 조력 속에서 독립의 의지를 드러내면서도 내면의 예술적·도덕적 욕망을 마주하게 되는 인물로 강렬한 메시지를 전했다.

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이날 조여정은 "이창동 감독이 먼저 시나리오 책을 줬다. 일단 내게 연락이 와서 너무 놀랐고 그래도 책을 보고 만나고 싶었다. '가능한 사랑' 시나리오를 보고 나선 사흘 정도 고민을 했다. 선뜻 좋다는 말이 안 난오더라. 이미 1차 관객으로서 이 이야기가 쿵하고 내려앉았다. 그래서 시간이 조금 필요했고 시나리오를 받은 3일째 될 때 어렵게 연락을 했다. 이창동 감독에게도 말했지만 책이 너무 진해서 바로 연락을 못했다고 사과하기도 했다. 당연히 하고 싶지만 너무 어려웠던 캐릭터였다고 했다. 그럼에도 하겠다고 했다"고 캐스팅 당시를 곱씹었다.

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그는 "정말 고대하던 작업이었다. 아마 모든 배우가 원하지 않을까? 다들 '이창동 감독 작업을 한 번쯤 해볼 수 있을까?' 생각할 것이다. 너무 좋기도 했지만 좋은 것보다 앞서서 더 큰 고민은 내가 이걸 해내야 한다는 지점이었다. 내가 느끼기엔 너무 어려운 캐릭터였다. 극 안에서 문제를 들고 오는 인물인데, 또 도드라지면 안 되고 그림자처럼 보여야 했다. 여기에 이창동 감독 영화는 현실 그 자체처럼 보여야 하기 때문에 내가 이걸 해낼 수 있을지 큰 숙제로 다가왔다"고 고백했다.

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'가능한 사랑' 속 예지 캐릭터에 대해서도 깊은 애정을 쏟은 조여정은 "'가능한 사랑'의 예지는 정말 순수한 진심을 보여야 한다고 생각했다. 주체적으로 행동하고 남편의 돈이 아닌 진짜 자신의 영화를 만들고 싶어하는 캐릭터다. 만약 예지가 진심으로 연기하지 않으면 영화 내용이 많이 달라질 것 같아서 조심스러웠다. 예지는 자신의 삶에 충실할 뿐이고 노력할 뿐이다. 누군가에게는 본의 아니게 상처, 박탈감, 이질감을 줄 수 있지만 예지는 진실된 삶을 사는 사람이다. 한편으로는 그게 실제 우리가 사는 삶의 모습이라고 생각한다"고 설명했다.

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이창동 감독이 자신을 투영된 캐릭터로도 화제를 모은 예지에 "이창동 감독도 내게 '나의 모습과 주체성이 가장 가까운 인물'이라고 설명했다. 그 이야기를 듣고 어떻게 하겠냐. 그저 이겨내야지. 이창동 앞에서 이창동을 연기하는 것을 이겨내야 한다는 것 또한 내 숙제였다. 이창동 감독도 스스로 '내 정체성에 가까운 인물이다'라고 할 정도의 인물이어서 더이상 물어보지 않았다. 그 모든 것을 느끼면서 현장에서 어떻게든 살아내려고 했고 집중하려고 했다. 그래서 여유가 없었다. 예지를 열심히 살아내야 했다. 미옥(전도얀)과 호석(설경구)에게 온전히 집중했고, 이 부부를 대하는 것이 정말 깨지기 쉬운 유리 같은 존재라고 느꼈던 것 같다. 그렇다고 예지를 연민하지는 않는다. 나는 내 캐릭터에 연민하는 편은 아니다. 누가 보기엔 힘든 삶일 수 있는데 본인은 연민 할 여유가 없지 않나? 나 또한 그랬다"고 덧붙였다.

이어 "실제로 감독 예지처럼 아침부터 현장에 나가 모든 것을 촬영하려고 했다. 대기할 때도 현장의 모든 일을 카메라에 담으려고 했고 영화에 나오는 조·단역 중 친한 후배 친구들도 있어서 그 친구들도 열심히 카메라에 담기도 했다. 예지처럼 촬영에 익숙해지길 원했다. 예지의 촬영 팀으로 나오는 배우들도 실제로 촬영감독, PD들이었다. 덕분에 내가 정말 영화를 찍고 있다고 완전히 믿을 수 있게 됐고 어느 날은 후배들을 찍다 인생컷을 담은 날도 생겼다. 한 마디로 건졌다고 하는데, 그때 오는 희열이 있었다. 바로 이창동 감독에게 다가가 자랑했던 기억도 난다"고 비하인드를 털어놨다.

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전도연, 설경구, 조인성과 호흡을 맞춘 추억도 특별했다는 조여정은 "이번 '가능한 사랑'을 통해 전도연, 설경구, 조인성 세 배우와 처음 연기를 해봤다. 세 배우 워낙 작업하고 싶은 배우들이지 않나? 앞서 진행된 전도연, 설경구 선배들의 인터뷰를 다 봤는데 그냥 너무 좋더라. 지금 내 마음이 다 표현이 안 되어서 답답하다"며 "어제(9일) 전도연 선배가 '가능한 사랑' 현장에 대해 '물 흐르듯 자연스럽게 좋았다'라고 했는데 그 말이 정확하다. 네 명의 배우가 정말 공기처럼 물 흐르듯 자연스럽게 그 캐릭터로 현장에 있었다. 현장에서는 그걸 '이창동 매직'이라고 불렀다. 현장에 그 인물로 가면 자연스럽게 분위기가 조성됐다. 이 영화를 하는 것에 대한 배우로서 감사함과 설레임, 행복함, 즐거움, 고민 등이 모든 배우에게 통한 것 같다. 말 없는 서로의 응원이 느껴졌고 무엇보다 도연 언니가 현장에서 칭찬을 정말 많이 해줬다"고 떠올렸다.

전도연 또한 상냥하고 친절한 조여정에 흠뻑 빠졌다는 후문에 "아무래도 계속 웃고만 있어서 그런가 싶다. (조)인성이가 분위기를 좋게 하는 편이었다. 특유의 유머가 너무 재미있어서 계속 웃었던 것 같다. 특히 전도연, 설경구 두 선배의 케미가 너무 귀엽더라. 그동안 쌓여온 케미가 너무 좋았다. 도연 언니와 작업은 마치 이창동 감독과 작업처럼 모든 배우가 같이 해보고 싶을 것이다. 나도 그랬다. 처음에 내가 캐스팅되고 나서 전도연 언니에게 축하 문자를 받았는데 울컥하면서 감동 받았다. 같이 작품을 하게 되어 너무 좋다고 말해줬는데, '날 이렇게 반겨주는 사람이 있다니'라며 거기에서 마음을 활짝 열었다. 실제로 전도연 언니를 너무 좋아해서 혼자 언니의 공연을 몰래 보러 가기도 하고 언니가 새 작품에 들어가면 '기대된다'며 문자를 보내기도 했다. 거의 일방적인 사랑이었는데 이 작품에서 듣어 만나 쌍방이 됐다. '가능한 사랑' 처음 들어갈 때도 도연 언니한테 '언니 눈만 보고 가겠다'라는 말을 했다"고 답했다.

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현재 한국 영화 대표작으로 선정된 '가능한 사랑'은 내년 3월 열리는 제99회 미국 아카데미 시상식을 위해 한창 '오스카 레이스'를 펼치는 중. 이에 대해서도 "'기생충' 때도 오스카 레이스가 있었는데 그때 경험을 하긴 했지만 개인적으로는 그 당시 드라마 촬영을 한창 하고 있어서 적극적으로 레이스를 참여하지 못했다. 보이기엔 두 번째 경험이지만 사실상 '가능한 사랑'이 처음인 셈이다"며 "이 영화 자체가 해외에서 좋은 반응을 얻고 있는 것도 기쁘지만 여러 반응을 체감하면서 느끼는 부분은 정말 다들 이창동 감독을 기다리고 좋아한다는 것이다. 해외에 나가서 매체와 관객을 만나 보면 '다음에도 이렇게 오래 걸리나?' '또 언제 차기작을 볼 수 있느냐?'라며 다들 이창동 감독의 작품을 기다리고 있더라. 한국 영화인으로서 정말 자랑스럽고 멋진 일인 것 같다. 해외에서 특히 우리한테 앙상블이 너무 좋다고 하더라. 다들 ''가능한 사랑'의 앙상블은 어떻게 만들어지고 형성됐느냐?'라며 질문을 많이 줬다. 이러한 질문을 받을 때마다 배우들끼리 '우리가 정말 그 인물로서 현장에 잘 살았나보다'며 너무 기뻐했다"고 밝혔다.

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마지막으로 조여정은 "연기라는 것 자체가 경쟁이 아니다. 연기라는 것 자체가 본인의 고유한 매력과 히스토리로 가는 것이기 때문에 그런 지점에서는 스스로 잘해왔다고 할 수 있을 것 같다. 연기는 완성이라는 것도 없다. 계속 탐구하는 직업인 것 같다. 그래서 나는 여전히 'ing(현재진행형)'다. 외부적으로 봤을 때는 이런(성공한) 배우다고 말해주지만 그러한 칭찬에 처음에는 '우와' 하고 스스로 신기하다고 생각하다가도 금방 현실로 돌아온다. 여전히 나는 똑같이 치열하게 탐구하고 있다. 스스로 칭찬을 잘 안 하는 편이다. 그대신 내게 맛있는 것을 많이 사주며 잘해주려고 한다. 잘해준 것과 칭찬은 다르다. 나를 잘 케어하고 보살핀다는 말이다. 그렇지 않으면 건강하게 연기해 나가기 어렵다고 생각한다"고 자신만의 철학을 전했다.

'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com