'데블스 플랜3', 오늘(10일) 공개…장동민→홍진호, 역대 최강 16人 '두뇌 전쟁'

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스(Netflix) 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 드디어 10일 다시 돌아온 자들의 진짜 승부를 시작한다.

두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'이 오늘(10일) 1회부터 5회까지 5개의 에피소드를 공개하며 베일을 벗는다.

치열한 두뇌 공방전과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들의 사랑을 받은 '데블스 플랜'의 세 번째 시즌인 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 역대 최다 인원인 16명의 최강 플레이어들이 출격한다. 특히 5연속 서바이벌 우승이라는 기록을 쓰고 있는 끝판왕 장동민이 필승 전투복인 '정장 조끼'를 입고 플레이에 나선다.

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또 누적 상금 30억 원의 최정상 프로 포커 플레이어 홍진호, '전설의 장오 연합'의 주인공인 카이스트 출신 인간 계산기 오현민, '데블스 플랜 시즌1' 우승자 하석진, '데블스 플랜: 데스룸' 우승자 정현규가 출연한다. 여기에 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박까지 서바이벌 예능에서 한 획을 그은 경력직 플레이어들이 '데블스 플랜'의 우승을 노린다. 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장, 정원영 등 신흥 강자들의 출전까지 육식동물들의 맞대결이 기대를 더한다.

사진제공=넷플릭스

무엇보다도 지난 두 시즌과 달리 보유한 피스가 탈락을 결정하지 않는다는 점이 두뇌 서바이벌 팬들의 도파민을 제대로 자극할 예정이다. 오직 게임에 의해 플레이어들의 운명이 결정되며 더욱 불꽃 튀는 경쟁이 벌어진다.

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정종연 PD는 "순수한 두뇌게임이라는 것에 주안점을 뒀다"라며 "그 어떤 시즌보다 뇌지컬을 강조하기 위해 우승자들과 우승은 하지 못했어도 변곡점을 만들 수 있는 플레이어, 이들에 밀리지 않는 새로운 얼굴을 캐스팅했다"라고 밝혀 강력한 플레이어 16인이 만들어갈 예측불허 '뇌지컬 서바이벌 예능'을 예고했다. 장동민은 "지금껏 출연한 서바이벌 예능 중에 가장 견제가 심했는데, 전 견제가 있으면 있을수록 강해진다"라며 "시청자 분들이 그동안 서바이벌에서 기다리셨던, 목말랐던 것들을 깔끔하게 다 해소해드릴 수 있는 예능이니 놓치지 말아달라"고 서바이벌 도파민을 예고해 기대를 더했다.

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우승을 맛본 경력직 플레이어들의 출전으로 더욱 판이 커진 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 시작부터 연합과 대립으로 심상치 않은 기류가 흐를 예정이다. 영원한 친구도 적도 없는 냉혹한 게임의 세계에서 플레이어들을 충격에 빠뜨린 사건이 발생하며 한순간도 시선을 뗄 없는 전개가 펼쳐진다.

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독기로 무장한 다시 돌아온 자들의 진짜 승부가 펼쳐질 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 10일 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com