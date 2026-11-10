[인터뷰①] 조인성 "'호프' '휴민트' 찍다 끝까지 간 체력..이창동 감독 오히려 좋아"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성(45)이 "'호프' '휴민트' 찍다가 끝까지 간 체력, '가능한 사랑'으로 한 번 더 가고 싶었다"고 말했다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에서 다큐멘터리 감독인 아내 예지(조여정)를 응원하고 돕는 남편 상우를 연기한 조인성. 그가 10일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 출연 과정을 밝혔다.

조인성은 "올해 나는 정말 바빴던 한해였다. 마치 수상 소감 같기도 하지만, 생각해보면 작품들이 다 이어진 것 같다. '휴민트' 류승완 감독 덕분에 '호프'의 나홍진 감독을 만났다. 또 '호프' 촬영할 때 이창동 감독에게 연락을 받아서 더 연결된 기분이다. 한마디로 궤가 맞아 떨어졌던 것 같다. 다양한 경험을 했고 배울 수 있어서 좋았다. 다음 작품에서 이 배움이 어떻게 발휘될지 나도 너무 궁금하다"고 말문을 열었다.

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이창동 감독의 작품을 도전한 것에 대해 "누가 봐도 쉽지 않은 작품이지 않나? 게다가 '호프'와 '휴민트'를 촬영하면서 워낙 액션과 감정을 쏟았기 때문에 체력적으로 더 힘들었다. 그 당시 내 체력은 끝까지 온 것 같은 느낌이었는데 오히려 이창동 감독 작품을 제안받았을 때 '끝까지 왔을 때 한 번 더 가야겠구나' 싶은 마음도 들었다. 오히려 힘이 없는 채로 이창동 감독의 작품을 임하는 게 더 좋을 것 같았다. 그의 세계관에 들어가서 나를 고집하지 않고 그 인물로 살아가는데 훨씬 유리할 수 있겠구나 싶었다. 좋은 감독 세계관에 들어갈 때 나를 고집하지 말아야 한다는 것을 여러번 배웠다. 나의 것을 고집하게 되면 득 될게 없다"고 설명했다.

그는 "내가 뭐라고 이창동 감독을 평가하겠나? 감히 평가할 수는 없다. 신 같은 사람이다. 내가 이창동 감독의 작품을 할 것이라고 생각을 못했다. 그래서 캐스팅 자리가 너무 놀라웠고 기쁜 동시에 걱정도 됐다. 공부할거리가 더 생긴 것이다. 양가적인 마음이 들었다. 기쁘지만 쉽지 않을 것이고 어떤 태도로 이 작품을 임해야 하는지 생각하게 됐다. 이창동 감독은 상우 역으로 나를 부합한 배우라고 말해줬다. 상우는 이 영화를 실질적으로 지배하면서도 도드라지면 안되고 친절함과 배려가 있어야 한다고. 또 뭐든지 잘해야 하고 무엇보다 잘생겼어야 한다라고 했다. 이러면 '내 이야기잖아'라고 말 할 수 없지만, 이창동 감독이 그렇다면 그런 게 안겠나?"라고 웃었다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com