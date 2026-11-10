[인터뷰②] 조인성 "클라리넷 장면 스킵했다가 뒤늦게 발견..세달간 미친 듯 연습"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성(45)이 "클라리넷 장면을 뒤늦게 발견하고 미친 듯이 연습해 완성했다"고 말했다.

조인성이 10일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성은 극 중 다큐멘터리 감독인 아내 예지(조여정)를 응원하고 돕는 남편 상우를 연기했다.

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조인성은 상우를 연기하는 과정에 "캐럭터를 연기한 배우로서 변명이 아니라, 면밀히 따지고 보면 이 작품에서 드러나는 악은 없다. 상우라는 캐릭터를 통해 내가 어디쯤 있겠구나 생각을 하게 됐고 네 인물이 하나로 응집되는 인물이기도 하다. 상우는 자본의 상징인데 그 쓰임이 도덕적이지 못하거나 악으로서 보이지는 않는다. 인물이 나쁘다고 하기 보다는 이런 인물이 사회 어디에든 있다는 것을 보여주고 싶었다. 그래서 실제로 연기할 때도 스스로 나쁘다고 연기하지 않았다. 도덕적으로 사회적으로 질타는 받지만 그 돈을 벌기 위해 움직이는 사람들이 있고 옳고 그름을 떠나서 그런 계층이 있다고 생각했다. 게다가 이 캐릭터는 나르시시즘이 있지 않나. 그 안에서도 다름이 있는 캐릭터다. 상우를 연기하면서 '나는 지금 어디쯤 있나?'라며 나를 돌아보게 됐다. 더 멀리 생각하지 않았고 나의 도덕적 윤리를 생각하면서 이 캐릭터에 다가갔다"고 설명했다.

이어 "이창동 감독은 배우들에게 디렉션을 줄 때 관념적인 것들을 많이 주문하지 않는다. 그동안 연기는 표현하는 일이었는데 표현하지 말라고 하고 마음 속으로만 감정을 가지고 있으라는 조언을 받았다. 그 인물 자체로 살라는 말이었다. 그래서 연기할 때 툭툭 던졌고 관객도 이러한 상우를 보면서 불편함을 느꼈다면 어떤 지점에서 불편함을 느꼈는지 생각해 볼 수 있게 하는 영화다"며 "이창동 감독은 상우가 친절하고 여유로웠으면 좋겠다고 했다. 그 어떤 대화도 상우에겐 너무 쉬운 일이라는 태도를 장착하길 원했다. 이게 나르시시즘이다. 여기에 전도연 누나, 설경구 형이 명암을 확 보이는 캐릭터와 연기를 보여줬기 때문에 내가 굳이 뭘 하지 않아도 주변의 리액션으로만으로 분위기가 만들어졌다"고 덧붙였다.

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'가능한 사랑' 속에서 자신을 발견했다는 조인성은 "캐릭터 모두 다 내 모습이 있다. 처음 데뷔했을 때 내 집안 사정을 생각해보면 그렇다, 그때의 나는 뭘 원했는지 보이지 않나? 집안 형편이 어려웠기 때문에 가난에서 벗어나고 싶어했고 무일푼으로 지금의 자리까지 온 것이다. 다행히 부모님 사랑 덕분에 도덕적 문제 없이 지금까지 잘 올 수 있었지만 '가능한 사랑' 속 인물들을 보면서 어린 시절 나도 보게 됐다"고 말했다.

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영화 속에서 클라리넷을 불게 된 장면에 대해서도 언급했다. 조인성은 "시나리오를 처음 읽었을 때 단어 하나씩 분석하며 보지 않는다. 전체적인 맥락을 읽으면서 이 영화에 대한 분위기를 파악하고 촬영에 들어갔는데 초반에 (조)여정이 '클라리넷 준비 잘 하고 있어?'라며 물어보더라. 처음엔 '무슨?'이라며 다시 시나리오를 봤는데 노래방 신에서 상우가 클라리넷을 부는 장면이 있다는 걸 발견했다. 다행히 촬영 초반 알게 되어 곧바로 클라리넷 선생님을 섭외해 세 달간 미친 듯이 연습했다. 이번 작품에서 클라리넷도 불어야 했고 영어도 배워야 했고 헬스에 커피 내리는 법도 배워야 했다. 꽤 많은 준비를 했고 특히 클라리넷은 일주일에 세 번, 두 시간씩 연습했다. 점점 내 손이 오징어가 되는 기분이었지만 정말 열심히 노력했다"고 전했다.

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'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com