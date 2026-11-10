[인터뷰③] 조인성 "24년 만에 만난 전도연, 누나 앞이라 떨렸다"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성(45)이 "24년 만에 만난 전도연 누나, 어린 시절 내가 떠올라 행복했다"고 말했다.

조인성이 10일 오후 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 인터뷰에서 다큐멘터리 감독인 아내를 응원하고 돕는 남편 상우를 연기하는 과정에서 만난 미옥 역의 전도연, 호석 역의 설경구, 예지 역의 조여정과 호흡을 맞춘 소회를 전했다.

조인성은 가장 먼저 이창동 감독과 첫 호흡에 대해 "확실히 기존 감독들과 달랐다. 사실 내가 만난 감독들은 저마다 스타일이 다 다르다. 각자 색깔이 있다. 비교해서 뭐가 다르다기 보다는 이번 '가능한 사랑'은 내가 다시 초심으로 돌아가는 느낌이 있었다. 그건 이창동 감독의 영향도 있었지만 (전)도연 누나, (설)경구 형 때문이기도 하다. 이창동 감독과 나이 차이도 컸고 일단 무조건 많이 배우고 싶었다. 내가 한국예술종합학교에 가서 이창동 교수님의 수업을 들을 수는 없지 않나? 대신 현장에서 이창동 감독의 수업을 들을 수 있으니까 이건 최고의 기회다는 마음으로 현장에서도 이창동 감독의 말을 경청했다. 이창동 감독의 매직이 있다. 감독은 오히려 공을 배우들에게 돌리는데 이 분위기는 확실히 감독이 만들더라"고 존경심을 드러냈다.

Advertisement

2002년 SBS 드라마 '별을 쏘다' 이후 24년 만에 전도연과 재회한 조인성은 "도연이 누나와 오랜만에 작품을 하면서 어릴 때 내가 기억이 났다. 20살 초반 때 내가 누나와 연기하면서 배운 지점이 있다. 도연 누나는 정말 실제처럼 연기를 한다. 어릴 때 그 모습을 보고 놀랐던 내가 있다. 지금의 나도 그때 누나가 했던 자연스러운 연기력을 느꼈다. 이번 '가능한 사랑'을 촬영하면서 '그때 내가 누나에게 이런 느낌을 받았지'라며 초심을 찾게 됐다. 초심은 잃는 것이라고 하더라. 단지 기억하는 것일 뿐이라고. 이번 작품을 통해 초심을 기억하게 됐고 그래서 더 행복했다. 어린 시절 나를 만난 것 같아 너무 행복했다. 그래도 그 사이 향상됐는데 오랜만에 누나를 보니까 그걸 넘어서 떨렸다. 누나 앞이라 떨렸고 이창동 감독 앞이라서 떨렸다"고 애정을 담았다.

그는 "그동안 작품에서 (황)정민이 형, (김)윤석 선배, (김)혜수 선배, (고)현정 선배도 만나면서 역시 선배들이랑 할 때가 좋다는 생각을 했다. 이기적인 마음이지만, 확실히 선배들이 있으면 중심이 잡혀 있고 나는 후배로서 내 몫을 다하면 됐다. 내가 선배일 때는 여러가지 많은 것을 봐야할 때가 있다. 현장의 분위기라던지 페이스 등을 유심히 봐야 하고 화합도 해야 한다. 그런데 이번 작품은 그런 것을 도맡아 주는 중심이 있으니까 좋더라. 공기가 있어서 나는 그저 숨만 쉬면 됐다"고 덧붙였다.

Advertisement

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com