[SC인터뷰] "초심으로 돌아가"…'가능한 사랑' 조인성의 화양연화는 계속된다(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성(45)의 화양연화가 시작됐다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에서 다큐멘터리 감독인 아내 예지(조여정)를 응원하고 돕는 남편 상우를 연기한 조인성. 그가 10일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 출연 과정부터 이창동 감독과 첫 호흡에 대한 소회를 전했다.

해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 '가능한 사랑'은 '거장' 이창동 감독의 첫 번째 넷플릭스 협업으로 관심을 받았다. 2009년 발생한 대기업 대규모 정리해고와 노동자 파업 및 진압 사태를 통해 영감받아 만든 '가능한 사랑'은 지난 9월 열린 제83회 베니스국제영화제에서 은사자상(심사위원대상)을 수상하며 작품성을 인정받았다.

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무엇보다 '가능한 사랑'은 조인성이 올해 '휴민트'(류승완 감독) '호프'(나홍진 감독)에 이어 세 번째로 선보이는 신작으로 화제를 모았다. 아내 예지의 작업에 도움이 되고자 미옥(전도연), 호석(설경구) 부부와 어울리게 되지만 속내는 알 수 없는 인물 상우로 변신한 조인성. 물질적 풍요로움 뒤에 숨겨진 자본의 자의식과 은밀한 욕망을 체화한 연기로 강렬한 인상을 남겼다.

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이날 조인성은 "올해 나는 정말 바빴던 한해였다. 마치 수상 소감 같기도 하지만, 생각해보면 작품들이 다 이어진 것 같다. '휴민트' 류승완 감독 덕분에 '호프'의 나홍진 감독을 만났다. 또 '호프' 촬영할 때 이창동 감독에게 연락을 받아서 더 연결된 기분이다. 한마디로 궤가 맞아 떨어졌던 것 같다. 다양한 경험을 했고 배울 수 있어서 좋았다. 다음 작품에서 이 배움이 어떻게 발휘될지 나도 너무 궁금하다"며 "누가 봐도 쉽지 않은 작품이지 않나? 게다가 '호프'와 '휴민트'를 촬영하면서 워낙 액션과 감정을 쏟았기 때문에 체력적으로 더 힘들었다. 그 당시 내 체력은 끝까지 온 것 같은 느낌이었는데 오히려 이창동 감독 작품을 제안받았을 때 '끝까지 왔을 때 한 번 더 가야겠구나' 싶은 마음도 들었다. 오히려 힘이 없는 채로 이창동 감독의 작품을 임하는 게 더 좋을 것 같았다. 그의 세계관에 들어가서 나를 고집하지 않고 그 인물로 살아가는데 훨씬 유리할 수 있겠구나 싶었다. 좋은 감독 세계관에 들어갈 때 나를 고집하지 말아야 한다는 것을 여러번 배웠다. 나의 것을 고집하게 되면 득 될게 없다. 확실히 이창동 감독은 기존 감독들과 달랐다. 사실 내가 만난 감독들은 저마다 스타일이 다 다르다. 각자 색깔이 있다. 비교해서 뭐가 다르다기 보다는 이번 '가능한 사랑'은 내가 다시 초심으로 돌아가는 느낌이 있었다.이창동 감독과 나이 차이도 컸고 일단 무조건 많이 배우고 싶었다. 내가 한국예술종합학교에 가서 이창동 교수님의 수업을 들을 수는 없지 않나? 대신 현장에서 이창동 감독의 수업을 들을 수 있으니까 이건 최고의 기회다는 마음으로 현장에서도 이창동 감독의 말을 경청했다. 이창동 감독의 매직이 있다. 감독은 오히려 공을 배우들에게 돌리는데 이 분위기는 확실히 감독이 만들더라"고 설명했다.

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그는 "내가 뭐라고 이창동 감독을 평가하겠나? 감히 평가할 수는 없다. 신 같은 사람이다. 내가 이창동 감독의 작품을 할 것이라고 생각을 못했다. 그래서 캐스팅 자리가 너무 놀라웠고 기쁜 동시에 걱정도 됐다. 공부할거리가 더 생긴 것이다. 양가적인 마음이 들었다. 기쁘지만 쉽지 않을 것이고 어떤 태도로 이 작품을 임해야 하는지 생각하게 됐다. 이창동 감독은 상우 역으로 나를 부합한 배우라고 말해줬다. 상우는 이 영화를 실질적으로 지배하면서도 도드라지면 안되고 친절함과 배려가 있어야 한다고. 또 뭐든지 잘해야 하고 무엇보다 잘생겼어야 한다라고 했다. 이러면 '내 이야기잖아'라고 말 할 수 없지만, 이창동 감독이 그렇다면 그런 게 아니겠나?"라고 웃었다.

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상우를 연기하는 과정도 특별했다는 조인성은 "캐럭터를 연기한 배우로서 변명이 아니라, 면밀히 따지고 보면 이 작품에서 드러나는 악은 없다. 상우라는 캐릭터를 통해 내가 어디쯤 있겠구나 생각을 하게 됐고 네 인물이 하나로 응집되는 인물이기도 하다. 상우는 자본의 상징인데 그 쓰임이 도덕적이지 못하거나 악으로서 보이지는 않는다. 인물이 나쁘다고 하기 보다는 이런 인물이 사회 어디에든 있다는 것을 보여주고 싶었다. 그래서 실제로 연기할 때도 스스로 나쁘다고 연기하지 않았다. 도덕적으로 사회적으로 질타는 받지만 그 돈을 벌기 위해 움직이는 사람들이 있고 옳고 그름을 떠나서 그런 계층이 있다고 생각했다. 게다가 이 캐릭터는 나르시시즘이 있지 않나. 그 안에서도 다름이 있는 캐릭터다. 상우를 연기하면서 '나는 지금 어디쯤 있나?'라며 나를 돌아보게 됐다. 더 멀리 생각하지 않았고 나의 도덕적 윤리를 생각하면서 이 캐릭터에 다가갔다"고 답했다.

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이어 "이창동 감독은 배우들에게 디렉션을 줄 때 관념적인 것들을 많이 주문하지 않는다. 그동안 연기는 표현하는 일이었는데 표현하지 말라고 하고 마음 속으로만 감정을 가지고 있으라는 조언을 받았다. 그 인물 자체로 살라는 말이었다. 그래서 연기할 때 툭툭 던졌고 관객도 이러한 상우를 보면서 불편함을 느꼈다면 어떤 지점에서 불편함을 느꼈는지 생각해 볼 수 있게 하는 영화다"며 "이창동 감독은 상우가 친절하고 여유로웠으면 좋겠다고 했다. 그 어떤 대화도 상우에겐 너무 쉬운 일이라는 태도를 장착하길 원했다. 이게 나르시시즘이다. 여기에 전도연 누나, 설경구 형이 명암을 확 보이는 캐릭터와 연기를 보여줬기 때문에 내가 굳이 뭘 하지 않아도 주변의 리액션으로만으로 분위기가 만들어졌다"고 덧붙였다.

'가능한 사랑' 속에서 자신을 발견했다는 조인성은 "캐릭터 모두 다 내 모습이 있다. 처음 데뷔했을 때 내 집안 사정을 생각해보면 그렇다, 그때의 나는 뭘 원했는지 보이지 않나? 집안 형편이 어려웠기 때문에 가난에서 벗어나고 싶어했고 무일푼으로 지금의 자리까지 온 것이다. 다행히 부모님 사랑 덕분에 도덕적 문제 없이 지금까지 잘 올 수 있었지만 '가능한 사랑' 속 인물들을 보면서 어린 시절 나도 보게 됐다"고 말했다.

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영화 속에서 클라리넷을 불게 된 장면에 대해서도 언급했다. 조인성은 "시나리오를 처음 읽었을 때 단어 하나씩 분석하며 보지 않는다. 전체적인 맥락을 읽으면서 이 영화에 대한 분위기를 파악하고 촬영에 들어갔는데 초반에 (조)여정이 '클라리넷 준비 잘 하고 있어?'라며 물어보더라. 처음엔 '무슨?'이라며 다시 시나리오를 봤는데 노래방 신에서 상우가 클라리넷을 부는 장면이 있다는 걸 발견했다. 다행히 촬영 초반 알게 되어 곧바로 클라리넷 선생님을 섭외해 세 달간 미친 듯이 연습했다. 이번 작품에서 클라리넷도 불어야 했고 영어도 배워야 했고 헬스에 커피 내리는 법도 배워야 했다. 꽤 많은 준비를 했고 특히 클라리넷은 일주일에 세 번, 두 시간씩 연습했다. 점점 내 손이 오징어가 되는 기분이었지만 정말 열심히 노력했다"고 전했다.

영화의 클라이맥스였던 미옥(전도연)과 상우의 해변 신에 대한 에피소드도 털어놨다. 조연성은 "날씨가 추워지면 바다에 들어갈 수 없어서 촬영 순서를 앞당겨 가장 먼저 찍었다. 배우들은 고흥 펜션 근처에서 촬영해 그 장면을 '고흥 장면'이라고 부른다. 나에겐 '가능한 사랑'이 고흥 장면부터 시작된 것이다. 그 장면을 찍을 때 시나리오에도 나와 있지만, 상우가 마치 황소 같은 모습이라고 했고 해변가에서 투우사와 황소의 관계처럼 보여야 한다고 적혀 있었다. 또 바다에서 상우가 헤엄칠 때는 상어처럼 보여서 언제라도 미옥을 잡아먹을 수 있는 상태로 보이길 원했다. 어찌될지 모르는 긴장감을 동물적으로 보이길 바랐다. 아마 그 장면은 나보다 도연 누나가 감정 잡기 더 어려웠을 것이다. 장면 자체가 찍기 불편한 장면이다. 게다가 이창동 감독은 우리한테 늘 '마치 지금 처음 듣는 것처럼' '지금 처음 본 것처럼' '우연히 대화하는 것처럼'이라는 말을 해준다. 연기하지 말라는 것이다. 그날은 특히 우리의 연기가 실수하면 안됐고 굉장히 공력을 쏟아 촬영해야 했다. 다행히 첫 컷에 오케이를 받았지만 촬영 전날 심리적 압박도 있고 노출 장면이 있으니까 여러모로 불편했고 긴장 상태였다"고 곱씹었다.

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2002년 SBS 드라마 '별을 쏘다' 이후 24년 만에 전도연과 재회한 조인성은 "도연이 누나와 오랜만에 작품을 하면서 어릴 때 내가 기억이 났다. 20살 초반 때 내가 누나와 연기하면서 배운 지점이 있다. 도연 누나는 정말 실제처럼 연기를 한다. 어릴 때 그 모습을 보고 놀랐던 내가 있다. 지금의 나도 그때 누나가 했던 자연스러운 연기력을 느꼈다. 이번 '가능한 사랑'을 촬영하면서 '그때 내가 누나에게 이런 느낌을 받았지'라며 초심을 찾게 됐다. 초심은 잃는 것이라고 하더라. 단지 기억하는 것일 뿐이라고. 이번 작품을 통해 초심을 기억하게 됐고 그래서 더 행복했다. 어린 시절 나를 만난 것 같아 너무 행복했다. 그래도 그 사이 향상됐는데 오랜만에 누나를 보니까 그걸 넘어서 떨렸다. 누나 앞이라 떨렸고 이창동 감독 앞이라서 떨렸다"고 애정을 담았다.

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그는 "그동안 작품에서 (황)정민이 형, (김)윤석 선배, (김)혜수 선배, (고)현정 선배도 만나면서 역시 선배들이랑 할 때가 좋다는 생각을 했다. 이기적인 마음이지만, 확실히 선배들이 있으면 중심이 잡혀 있고 나는 후배로서 내 몫을 다하면 됐다. 내가 선배일 때는 여러가지 많은 것을 봐야할 때가 있다. 현장의 분위기라던지 페이스 등을 유심히 봐야 하고 화합도 해야 한다. 그런데 이번 작품은 그런 것을 도맡아 주는 중심이 있으니까 좋더라. 공기가 있어서 나는 그저 숨만 쉬면 됐다"고 덧붙였다.

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마지막으로 조인성은 "'가능한 사랑'으로 배운 것은 다음 작품에 가봐야 확실하게 알 수 있을 것 같다. 이 작품에서 표현하지 않아도 된다는 것을 많이 배웠다. 배우는 표현하는 데 익숙한데, 그걸 하지 않아도 된다는 것을 눈으로 확인한 작품이었다. 자기 확신을 가질 수 있게 됐다. 오히려 표현하려고 했다면 느끼하고 전형적인 캐릭터로 보였을 것이다. 현장에서 감독 말을 조금씩 알아들으며 체화되고 시간이 지나 숙성이 되어 다음 작품에 어떻게 발현하게 될지 나의 모습이 궁금하다"며 "많은 분에게 응원받은 한해다. 감사한 분들도 많다. 관객과 자주 만나는 한해였다. 한국 영화 위기론은 없다고 하지만 어려웠던 것도 사실이다. 누구보다 한국 영호를 많이 응원해준 한해였던 것 같다. 예전으로 완전히 돌아갈 수는 없지만 조금씩 회복세도 맞는 것 같다.

고 말했다.

'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 이달 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com