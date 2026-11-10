"랩스타그램 맞네"…김동현, 넷째子에 뽀뽀하려 턱·목까지 '랩 칭칭'

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[스포츠조선 이지현 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 생후 2개월 된 넷째 아들을 향한 애정을 드러냈다.

김동현은 10일 자신의 SNS에 '#랩스타그램'이라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 김동현이 집에서 막내아들을 품에 안고 연신 뽀뽀를 퍼붓는 모습이 담겼다. 특히 김동현은 투명한 랩으로 자신의 턱과 목, 귀 주변을 칭칭 감싼 채 아들에게 입을 맞추고 있어 웃음을 자아냈다.

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김동현은 한 손으로 아들의 머리를 조심스럽게 받치고 다른 손으로 몸을 감싸 안은 채 다정하게 뽀뽀를 이어갔다. 아들은 아빠의 품에 안겨 눈을 동그랗게 뜨고 카메라를 바라보는 등 사랑스러운 모습으로 눈길을 끌었다.

평소 방송에서 강인한 파이터의 모습을 보여줬던 김동현이 막내아들 앞에서는 한없이 다정한 아빠로 변신한 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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영상을 접한 누리꾼들은 "귀여워", "역시 이쁘네요", "아유 예뻐라", "This is love" 등의 반응을 보였다.

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김동현은 지난 9월 넷째 아들을 품에 안으며 네 아이의 아빠가 됐다. 당시 그는 SNS를 통해 "우리 가족의 네 번째 기적이 태어났습니다. 산모와 아기 모두 건강해요"라며 출산 소식을 알렸다.

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이어 "엄마는 역시 위대합니다. 고생한 우리 와이프, 정말 고맙고 사랑해"라며 아내를 향한 애정을 드러냈다. 또한 "이제 우리 가족은 여섯 식구가 되었습니다. 감사한 마음으로, 행복하게 잘 살아보겠습니다"라고 소감을 전했다.

한편 김동현은 2018년 6세 연하의 송하율 씨와 오랜 열애 끝에 결혼했다. 2019년 첫째 아들을 얻었으며, 2021년 둘째 딸, 2023년 셋째 딸에 이어 올해 9월 넷째 아들을 품에 안으면서 2남 2녀를 둔 다둥이 아빠가 됐다.

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김동현은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'와 유튜브 채널 '동현이넷' 등을 통해 네 자녀와 함께하는 육아 일상을 공개하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com