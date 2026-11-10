'박수홍♥' 김다예, 돈자랑 논란 억울할 만..과거 "나눔하겠다" 댓글 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸의 명품 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 억울함을 호소한 가운데, 과거 한 팬에게 남긴 댓글이 뒤늦게 재조명되고 있다.

최근 김다예는 딸 재이 양의 140만 원대 명품 패딩을 둘러싸고 이른바 '돈 자랑' 논란에 휩싸였다. 특히 인스타그램 스토리에 올렸던 사진이 삭제된 것을 두고 논란을 의식해 급히 게시물을 내린 것 아니냐는 보도가 나오자 직접 해명에 나섰다.

김다예는 "인스타그램 스토리 사진은 24시간 뒤에 내려간다. 내가 다급히 사진을 삭제했다며 사실이 아닌 내용들과 함께 언급한 적도 없는, 아니 할 생각도 못 한 아기 패딩 자랑을 했다고 자극적이고 악의적인 기사들이 쏟아진다"며 "지친다. 그리고 참 슬프다"고 토로했다.

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이번 논란이 처음은 아니다. 김다예는 지난 6월에도 재이 양의 신발장을 공개해 화제를 모았다. 당시 신발 가격이 800만 원대에 달한다고 언급한 데 이어 딸의 광고 수입과 세금 신고 사실까지 알리면서 재력 과시 논란이 불거진 바 있다.

이처럼 김다예가 딸의 소비와 관련해 여러 차례 구설에 오른 가운데, 과거 그가 팬에게 남긴 댓글 역시 다시금 눈길을 끌고 있다. 당시 김다예가 딸의 신발장 사진을 공개하자 한 팬은 "재이가 발이 크면 주시냐"고 물었다.

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이에 김다예는 "당연하다. 깨끗하게 관리해서 유튜브 구독자 혹은 팔로워 분들께 나눔하려고 한다"고 답했다. 딸이 신던 신발을 깨끗하게 보관한 뒤 추후 구독자나 팔로워들에게 나누겠다는 뜻을 밝힌 것이다.

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그러자 해당 팬은 "친한 동생 딸이 미혼모가 되었다. 재이를 너무 부러워한다"며 "그래서 이야기 드린 거다. 감사하다"고 댓글을 남겼다. 김다예의 나눔 약속에 개인적인 사연을 전하며 고마움을 표현한 것.

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김다예는 고가의 신발들이 마련된 경위에 대해서도 설명한 바 있다. 그는 "대부분 제품 제공 혹은 광고 촬영용. 진짜 감사한 것"이라고 밝히며 해당 신발 상당수가 제품 협찬이나 광고 촬영을 통해 제공받은 것이라고 전했다.

물론 고가의 명품을 공개하는 행위를 두고 다양한 시각과 반응이 나올 수 있다. 다만 공개된 사진과 가격만으로 모든 소비를 재력 과시로 단정하기는 어렵다. 과거 신발을 나눔하겠다고 밝힌 사실과 제품 제공 및 광고 촬영을 통해 마련했다는 김다예의 설명 역시 함께 살펴볼 필요가 있다.

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김다예를 둘러싼 논란이 계속되는 가운데, 단편적인 게시물이나 일부 보도만으로 당사자의 의도와 상황을 섣불리 단정하기보다는 공개된 사실과 본인의 해명을 종합적으로 살펴보는 신중한 접근이 필요해 보인다.

한편 김다예는 방송인 박수홍과 2021년 혼인신고를 마친 뒤 2022년 결혼식을 올렸다. 부부는 2024년 딸 재이 양을 얻었다.