린, '이수와 이혼' 후 쓸쓸한 두 번째 생일...홀로 배달 미역국 "뭐 별건가"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 린이 이수와 이혼한 뒤 두 번째 생일을 맞아 담담한 일상을 공개했다.

지난 9일 린은 자신의 SNS에 "야무지게 미역국 시켜 먹었어요"라는 글과 함께 배달 미역국 사진을 게재했다.

이어 "생일이 뭐 별건가 싶다가도, 축하 인사 속 반가운 이름들을 보며 실없이 웃다 보니 좋은 날인 게 맞는 것 같아요. 축하해 주셔서 감사합니다"라며 생일을 축하해 준 이들에게 고마움을 전했다.

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그러면서 "저는 오늘 요코하마에 가요! 노래 잘하고 맛있는 거 많이 먹고 올게요"라고 덧붙이며 일본 일정을 앞둔 근황도 알렸다.

이혼 후 맞이한 두 번째 생일인 만큼 지난해 남긴 글도 다시 주목받고 있다.

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린은 지난해 첫 생일 당시 "생일인데요. 축하를 받기에 적절한 시기인지 잘 모르겠지만요. 제 행복과 기쁨에 언제나 마음을 보태 주셔서 감사합니다"라고 적었다. 당시에는 이혼을 둘러싼 상황 속에서 조심스러운 심경을 드러내 많은 관심을 모았다.

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한편 린은 가수 이수와 2014년 결혼했으며, 결혼 11년 만인 2025년 8월 합의 이혼했다.

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당시 소속사는 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정"이라고 밝혔다. 이어 "법적 관계는 정리됐으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 설명했다.