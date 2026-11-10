'유퀴즈' 출연만 하고나면…젠슨 황 불륜→차은우·임성근까지 잇단 논란[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 파문이 뜻밖에 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'으로 번졌다. 프로그램에 출연했던 유명 인사들이 잇따라 구설에 오르면서 온라인에서는 이른바 '유퀴즈의 저주'가 다시 소환되고 있다.

특히 젠슨 황은 불과 5개월 전 '유퀴즈'에서 아내와의 러브스토리를 공개하며 사랑꾼 면모를 자랑했던 만큼 이번 불륜 인정으로 더욱 큰 충격을 안겼다.

지난 9일 외신 등에 따르면 젠슨 황은 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성 기업인 앨리스 황과의 부적절한 관계를 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다. 그는 임직원들에게 보낸 메시지를 통해 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자식들에게 상처를 줬고, 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다"며 자신의 잘못을 인정했다.

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엔비디아 이사회 역시 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 의혹과 관련해 독립 조사에 착수했다. 다만 회사 기밀이나 국가 안보 관련 정보가 유출됐다는 근거는 현재까지 확인되지 않았으며, 중국 정부도 해당 여성의 간첩 의혹을 부인했다.

이런 가운데 지난 6월 10일 방송된 '유퀴즈'에서 젠슨 황이 밝힌 아내와의 연애사가 다시 주목받고 있다. 당시 젠슨 황은 대학 시절 만난 두 살 연상의 아내 로리 황과의 첫 만남을 회상했다. 주말마다 함께 공부하면 좋은 성적을 받을 수 있게 도와주겠다고 제안하며 데이트를 시작한 일화까지 공개해 눈길을 끌었다. 그의 상징인 검은 가죽 재킷 역시 아내의 권유로 입기 시작했다고 밝혀 남다른 애정을 드러냈다. 당시 녹화 현장에는 아내와 딸도 함께해 화목한 가족의 모습을 보여줬다.

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그러나 방송 5개월 만에 정반대의 소식이 전해지면서 온라인에서는 씁쓸하다는 반응이 이어지고 있다. 젠슨 황까지 '유퀴즈' 출연 이후 구설에 오르자 일부 누리꾼들은 "유퀴즈의 저주는 글로벌하네"라며 과거 출연자들의 논란을 다시 끄집어냈다.

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실제 '유퀴즈'에 출연했던 유명 인사 중 이후 예상치 못한 논란에 휩싸인 사례가 적지 않다.

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대표적인 인물은 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠다. 빌 게이츠는 지난해 8월 '유퀴즈'에 출연해 재산 99%를 사회에 환원하겠다는 계획과 자신의 인생 철학을 털어놓으며 화제를 모았다.

하지만 올해 2월에는 성범죄자 제프리 엡스타인과의 과거 친분을 둘러싼 논란 속에서 러시아 여성 2명과 외도한 사실을 인정하고 사과했다. 다만 엡스타인의 성 착취 범죄에 직접 가담했다는 의혹은 부인했다.

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가수 겸 배우 차은우 역시 '유퀴즈' 출연 후 구설에 오른 바 있다. 차은우는 2024년 5월 방송에서 연예계 활동과 고인이 된 아스트로 멤버 문빈을 향한 그리움 등을 솔직하게 털어놨다.

그러나 올해 1월 국세청으로부터 200억원대 소득세 추징을 통보받았다는 사실이 알려지면서 논란에 휩싸였다. 차은우는 이후 약 130억원의 추징 세금을 납부하고 사과했지만 과세 처분의 적정성에 대해서는 조세심판원에 심판을 청구해 법적 판단을 구하고 있다.

넷플릭스 '흑백요리사2'로 인기를 얻은 셰프 임성근의 사례도 있다. 임성근은 지난 1월 14일 '유퀴즈'에 출연해 자신의 요리 인생과 성공 과정을 소개했다. 그러나 방송 불과 나흘 뒤인 18일 과거 세 차례 음주운전으로 적발됐다고 직접 고백해 충격을 안겼다. 이후 추가 전력이 알려지면서 논란이 더욱 커졌고 결국 방송 활동 중단을 선언했다.

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'유퀴즈' 고정 MC였던 조세호도 논란을 피해 가지 못했다. 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과의 친분을 둘러싼 의혹이 제기되자 '유퀴즈'와 KBS2 '1박 2일'에서 자진 하차했다. 다만 사업 연루나 금품 수수 의혹에 대해서는 사실무근이라고 반박했다.

이처럼 글로벌 기업인부터 인기 연예인, 스타 셰프, 고정 MC까지 잇따라 논란에 휘말리면서 온라인에서는 '유퀴즈 논란 릴레이' 관련 게시글이 확산하고 있다.

'유퀴즈'가 출연자들의 성공담과 진솔한 인생 이야기를 통해 대중의 호감을 끌어내는 프로그램인 만큼 이후 공개되는 부정적인 소식이 더욱 큰 반전으로 받아들여진다는 해석도 나온다. 최근에는 연예인을 넘어 세계적인 기업인들까지 잇달아 사생활 문제로 구설에 오르면서 '유퀴즈의 저주'라는 온라인상의 우스갯소리가 다시 주목받는 분위기다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com