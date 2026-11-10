아빠가 내 절친과 비밀연애 '충격'...절친 父와의 불륜으로 복수('탐정들의 영업비밀')

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[스포츠조선 박아람 기자] '탐정들의 영업비밀'이 중증 치매를 앓는 80대 어머니와 60여 년 만에 찾아낸 친딸의 엇갈린 기억, 그리고 아버지와 절친의 비밀 연애에 맞서 절친의 아버지와 불륜을 저지른 대학생의 뒤틀린 복수극으로 안방을 뒤흔들었다.

9일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 새어머니의 법적 가족을 찾아달라는 의붓딸의 사연이 안타까움 속에 마무리됐다. 앞서 의뢰인은 "중증 치매를 앓고 있는 새어머니가 세상을 떠나면 장례를 치를 수 있도록 법적 가족을 찾아달라"고 탐정단에 도움을 요청했다. 약 40년 전 가족이 된 의뢰인과 새어머니는 친모녀 못지않게 서로를 살뜰히 챙기며 각별한 정을 쌓았다. 하지만 의뢰인에 따르면 새어머니에게는 핏덩이였던 친딸을 시어머니에게 빼앗기고 집에서 쫓겨났다는 가슴 아픈 과거가 있었다. 중증 치매로 기억을 잃어가는 와중에도 친딸의 이름만큼은 잊지 않고 그리워하는 새어머니를 위해 의뢰인은 "더 늦기 전에 두 사람을 만나게 해주고 싶다"는 간절한 바람을 전했다. 부부 탐정단은 다방면으로 조사를 벌인 끝에 한 등산 동호회에서 새어머니의 친딸을 찾아내는 데 성공했다. 하지만 어렵게 마주한 친딸은 "3살 때 버리고 간 사람이 나를 왜 찾냐"며 날선 반응을 보여 모두를 혼란에 빠뜨렸다.

친딸의 기억은 의뢰인이 알고 있던 것과는 전혀 달랐다. 자신이 3살 때 어머니가 스스로 집을 나갔고, 초등학생 때 잠시 돌아왔지만 얼마 지나지 않아 다시 떠났다고 털어놨다. 아버지 역시 어린 자신을 남겨둔 채 집을 나간 뒤 소식이 끊겼고, 훗날에야 사망 소식을 접했다고 밝혔다. 부모의 부재 속에 외롭게 살아온 친딸의 삶은 녹록지 않았다. 그는 "어렸을 때부터 돈 벌러 다니고 눈칫밥을 먹고 살았다"며 고단했던 과거를 고백했다. 결혼 후 남편마저 일찍 세상을 떠나면서 홀로 아이를 키우며 생활고에 시달렸다. 오랜 세월 고된 삶을 견뎌온 친딸은 "나도 힘들게 살았지만 자식은 안 버렸다. 자기가 낳았으면 끝까지 책임져야 하지 않냐"며 어머니를 향한 깊은 원망을 드러냈다. 이어 한 번도 자신을 찾지 않았던 것에 대한 가슴속 응어리를 토해내며 당장의 만남은 어렵다는 뜻을 밝혔다. 다만 언젠가 한 번쯤은 만나보고 싶다며 가능성을 열어뒀다. 이에 의뢰인은 "원망과 그리움이 교차할 것 같다"며 친딸의 마음에 충분히 공감했다.

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실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 2주째 행방불명 상태인 대학생 딸을 찾는 아버지의 사연이 소개됐다. 의뢰인은 7년 전 갑작스러운 사고로 아내를 떠나보낸 뒤 외동딸과 의지하며 힘겨운 시간을 버텼다. 남자 혼자 딸을 키우는 일이 쉽지만은 않았지만, 그럴 때마다 아내와 가장 친했던 친구가 든든한 버팀목이 되어줬다. 두 가정은 가족처럼 가깝게 지냈고, 딸들 역시 같은 대학·같은 과에 진학할 만큼 둘도 없는 단짝이었다. 그러던 어느 날, 의뢰인의 딸이 실종되는 충격적인 사건이 발생했다. 경찰은 딸과 연락이 닿았지만 자발적 가출이며, 아버지인 의뢰인에게 자신의 소재를 알리고 싶어 하지 않는다고 전해왔다. 가장 가까운 사이였던 절친 모녀는 의뢰인의 딸이 가출하기 3일 전, 가족 여행에서 만난 게 마지막이었다고 말했다. 그러나 조사 결과 의뢰인의 딸이 가출 당일 단골 술집에서 절친을 만났고, 두 사람이 말다툼 끝에 몸싸움까지 벌인 사실이 확인됐다. 심지어 가출한 의뢰인의 딸이 절친 아버지의 '스폰'으로 고급 호텔에 머물며 호화로운 생활을 하고 있었다는 충격적인 사실도 밝혀졌다.

알고 보니 이 모든 것은 의뢰인 딸의 처절한 복수극이었다. 아버지인 의뢰인과 자신의 절친이 비밀 연애 중이라는 것을 우연히 목격한 의뢰인의 딸이, 두 사람에게 복수하기 위해 절친의 아버지와 불륜을 저지른 것이었다. 더욱이 딸의 절친은 의뢰인뿐 아니라 다른 유부남과도 만나고 있었던 것으로 드러났다. 모든 걸 알고 있던 의뢰인의 딸은 "네가 아빠 사랑을 못 받고 자라서 아저씨들만 만나는 것"이라며 비난했고, 결국 두 사람은 격렬한 몸싸움까지 벌였다. 모든 진실이 밝혀진 뒤 의뢰인은 딸 친구와의 관계를 정리하고, 딸과의 관계를 회복하기 위해 애쓰고 있다고 전해졌다. 이를 본 데프콘은 "결핍이 만들어낸 최악의 비극"이라며 경악했고, 유인나는 "역대 가장 충격적인 것 같다. 이게 실화라니..."라며 말을 잇지 못했다. 이날 일일 탐정으로 함께한 인기 크리에이터 통닭천사는 의뢰인 딸의 행동에 대해 "너무 자기 파괴적인 복수"라며 씁쓸해했다.

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tokkig@sportschosun.com