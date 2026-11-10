'아이온2' 출시 1주년…엔씨, 신규 지역·하우징 등 대규모 업데이트 공개

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엔씨의 MMORPG '아이온2'가 출시 1주년을 맞아 대규모 콘텐츠 확장과 전투 시스템 개편을 예고했다. 신규 지역과 던전은 물론 이용자들이 꾸준히 요구해온 하우징 시스템까지 추가하며 장기 흥행을 위한 콘텐츠 경쟁력 강화에 나섰다.

엔씨는 지난 8일 서울 서초구 양재 aT센터 제2전시장에서 '아이온2' 출시 1주년 기념 행사 'AION2 1st ANNIVERSARY'를 개최했다. 현장에는 1만명이 넘는 이용자가 방문했으며, 개발진은 이용자 의견을 반영한 향후 업데이트 계획을 공개해 호응을 얻었다.

가장 큰 변화는 게임의 무대와 성장 구조 확장이다. 엔씨는 11일 챕터1의 두 번째 이야기인 'Chapter 1. 빛과 장막의 경계'를 업데이트한다. 지난 7월 공개된 엘테넨과 모르헤임의 후속 지역이 열리며, 종족별 주둔지 6곳과 봉인던전 20곳, 메인 퀘스트 20종, 지역 퀘스트 14종이 추가된다. 최고 레벨도 기존 50에서 55로 상향되며 장비의 최고 돌파 단계 역시 확대된다.

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던전 콘텐츠도 대대적으로 손본다. 원정부터 초월, 성역까지 난이도에 따라 단계를 세분화하고, 높은 단계에 도전할수록 더 좋은 보상을 얻을 수 있도록 구조를 개편한다. 11일부터 리뉴얼된 원정인 '광신의 우루구구 협곡'과 '공허의 아르카니스', 신규 초월 던전인 '에라쿠스 유적'과 '서리바람 협곡'을 순차적으로 선보인다. 내년 1월에는 10인 성역 '승천의 요새 에레크'도 추가한다.

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이용자들의 플레이 부담을 줄이기 위한 개선도 이뤄진다. 일부 원정과 초월 콘텐츠를 통합하고, '가라앉은 생명의 신전'에는 1인 모드를 도입한다. 원정과 초월, 성역에는 포인트를 활용한 확정 보상 시스템을 적용해 반복 도전의 부담을 낮춘다. 신규 초월 던전에서는 아르카나 성장 시스템인 '주신의 기원'에 필요한 재화도 획득할 수 있다.

전투 시스템은 수동 조작의 비중을 높이는 데 초점을 맞췄다. 재시전 감소 효과와 주요 능력치를 조정하고 직업별 핵심 스킬 구조를 개편해 캐릭터 운용 숙련도가 실제 전투 결과에 더 큰 영향을 미치도록 한다. 단순히 캐릭터의 능력치를 높이는 방식에서 벗어나 이용자의 조작과 판단이 전투의 변수가 되도록 하겠다는 의도다.

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새로운 생활형 콘텐츠인 하우징도 11일 추가된다. 개인 영지와 집 안팎을 자유롭게 꾸밀 수 있으며, 영지는 100만 키나로 영구 구매할 수 있다. 제작을 통해 가구를 확보할 수 있고, 최대 40명까지 다른 이용자를 초대할 수 있다. 영지 내 비행도 지원한다. 향후 펫 배치와 가구 염색, 레기온 마을 등으로 기능을 확대할 계획이다.

출시 1주년을 기념한 이용자 혜택도 마련했다. 내년 3월 3일까지 쿠폰 'THANKYOUDAEVA'를 입력하면 기념 무기 외형과 날개 등 다양한 아이템을 받을 수 있다. 이용자 공모전을 통해 제작한 외형 2종도 게임 내 재화로 구매할 수 있다. 염색 비용은 50큐나로 낮추고, 18일부터는 계정당 1회 무료 서버 이전을 지원한다. 신규 및 복귀 이용자를 위한 성장 서포트의 목표 전투력도 50만 수준으로 높여 주요 장비와 성장 재화를 제공한다.

이번 1주년 업데이트는 단순한 신규 콘텐츠 추가를 넘어 성장과 전투, 던전, 생활 콘텐츠 전반을 손보는 데 무게를 뒀다. 특히 이용자들의 요구가 컸던 하우징을 도입하고 던전의 보상 체계와 플레이 부담까지 조정했다는 점에서 향후 이용자층을 얼마나 안정적으로 유지할 수 있을지가 관건이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com