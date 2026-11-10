엠게임 '귀혼키우기', 오는 24일 출시…사전예약 100만명 돌파

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엠게임의 대표 온라인게임 '귀혼'이 방치형 RPG로 재탄생한다. 원작의 무협 세계관과 직업, 무공 체계를 계승하면서 모바일 환경에 맞춰 성장과 전투 구조를 단순화한 신작으로, 정식 출시를 앞두고 사전예약자 100만명을 확보했다.

엠게임은 자체 개발한 모바일 방치형 RPG '귀혼키우기'를 오는 24일 구글 플레이와 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 정식 출시한다고 10일 밝혔다.

지난 8월 11일 시작한 사전예약은 출시를 앞두고 빠르게 참여자를 늘려 지난 6일 100만명을 넘어섰다. 사전예약 참여자에게는 성장 지원 아이템을 지급하며, 해당 보상은 정식 출시 이후 게임 내 우편함에서 수령할 수 있다.

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출시 전 이용자 참여 이벤트도 마련했다. 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 암호를 찾아 공식 라운지에 제출하면 추첨을 통해 5000원 상당의 커피 쿠폰을 받을 수 있다. 공식 라운지에서는 출시 축하 댓글 이벤트도 진행한다. 댓글 참여가 늘어날수록 출시 기념 보상이 확대되며, 보상은 출시 후 모든 이용자에게 지급된다.

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'귀혼키우기'는 2005년 서비스를 시작한 온라인게임 '귀혼'의 IP를 활용한 모바일 신작이다. 원작의 직업 6종과 무공 체계를 계승하면서도 필드 탐험 중심의 플레이를 스테이지 기반 방치형 구조로 바꿨다. 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 전설의 무인 태화노군이 기억과 무공을 되찾아가는 과정을 메인 스토리로 담았다.

엠게임은 원작 IP의 인지도를 바탕으로 방치형 RPG 시장에 도전한다. 특히 20년 가까이 서비스를 이어온 '귀혼'의 무협 세계관을 모바일 이용자들에게 어떤 방식으로 전달할지가 관건이다. 사전예약 100만명이라는 출발점이 실제 출시 이후 다운로드와 잔존 이용자로 이어질 수 있을지도 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com