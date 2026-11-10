1999년 PC 온라인게임의 귀환…'판타지포유', PC·모바일 크로스 플랫폼으로 출시

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1999년 등장했던 2D 온라인게임 '판타지포유'가 27년 만에 모바일과 PC를 아우르는 MMORPG로 돌아왔다. 원작의 다크 판타지 세계관과 종족·혈통에 따른 캐릭터 육성 시스템을 계승하면서 생존 요소와 독특한 전투 방식을 더해 과거 이용자와 신규 이용자를 동시에 공략한다.

지앤아이소프트는 다크 판타지 MMORPG '판타지포유(F4U)'를 10일 낮 12시 국내 정식 출시한다고 밝혔다. '판타지포유'는 1999년 국내 서비스를 시작한 동명의 PC 온라인게임을 기반으로 개발한 작품이다. 원작의 2D 그래픽과 세계관, 플레이 감성을 살리면서 PC와 모바일에서 모두 즐길 수 있는 크로스 플랫폼 형태로 재구성했다.

게임에는 휴먼과 다크엘프, 오우거 등 3개 종족과 20개 혈통이 등장한다. 혈통에 따라 시작 능력치와 패시브 스킬, 레벨 상승에 따른 능력치 증가 폭이 달라져 캐릭터 육성 과정에서 다양한 선택이 가능하다.

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전투와 생존 시스템에서도 차별화를 시도했다. 기본 공격을 하는 과정에서 등록된 스킬이 확률에 따라 자동 발동하는 '랜덤 스킬'을 도입했으며, 일반적인 회복 물약 대신 수통과 우물을 활용해 수분을 관리하는 생존 요소도 담았다.

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정식 출시 버전에는 다양한 필드와 던전, 메인·서브 퀘스트를 비롯해 필드 보스와 PvP, 길드·파티, 거래소 등 MMORPG의 핵심 콘텐츠가 포함됐다.

서비스는 PC와 모바일로 나뉜다. PC 버전은 공식 홈페이지에서 내려받을 수 있으며, 모바일 버전은 구글플레이와 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시 스토어를 통해 제공된다.

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출시 기념 커뮤니티 이벤트도 진행한다. 오는 30일까지 개인 SNS에 출시 소식을 공유하는 이벤트를 비롯해 12월 1일까지 스토어 리뷰 인증과 이용자 개선 의견을 모집하는 '바스타라 개선 원정대'를 운영한다. 같은 기간 게임 공략을 모집하는 '판타지포유 공략왕 이벤트'도 진행하며, 참여자에게는 구글 기프트카드와 게임 아이템 등을 제공한다.

온라인게임 초창기부터 이어진 원작의 이름을 다시 꺼내 들었다는 점에서 관심을 모으지만, 27년 전 게임의 향수를 현재 MMORPG 이용자들의 플레이 성향에 맞게 구현했는지가 흥행의 관건이 될 전망이다. 특히 PC와 모바일을 함께 지원하는 환경에서 원작 특유의 성장과 전투 방식이 얼마나 경쟁력을 발휘할지 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com