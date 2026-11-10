광주서 '브롤 윈터 페스타' 개최…'브롤스타즈' 팬·가족 위한 겨울 축제

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모바일게임 '브롤스타즈'를 소재로 한 가족형 e스포츠·문화 축제가 광주에서 열린다. 인기 인플루언서와 팬들의 만남은 물론 가족 대항전, 샌드아트, 타로 클래스 등 게임과 문화 콘텐츠를 결합해 e스포츠에 익숙하지 않은 시민들까지 아우르는 지역 축제로 꾸며진다.

전남광주통합특별시가 주최하고 광주정보문화산업진흥원이 주관하는 '렛츠 e스포츠 : 브롤 윈터 페스타'가 오는 28일 광주이스포츠경기장에서 개최된다.

이번 행사는 '브롤스타즈'를 중심으로 게임과 문화, 체험 프로그램을 결합한 참여형 페스티벌이다. 특히 '브롤스타즈' 팬들에게 인기가 높은 인플루언서 밍모와 홀릿이 참여해 팬들과 직접 소통하는 프로그램을 진행한다.

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가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 마련했다. 가족 구성원이 한 팀을 이뤄 대결하는 '브롤 가족 대항전'을 비롯해 샌디의 샌드아트 프로그램, 타라의 타로 클래스 등 게임 속 캐릭터와 세계관을 활용한 이색 체험을 선보인다.

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행사장 곳곳에는 '브롤스타즈' 테마의 포토존과 체험 공간도 조성한다. 별도 프로그램에 참여하지 않더라도 자유롭게 행사장을 둘러보고 캐릭터와 사진을 찍는 등 축제 분위기를 즐길 수 있다. 이번 행사는 e스포츠 경기 관람이나 게임 대회 중심에서 벗어나 가족이 함께 즐길 수 있는 문화 행사로 영역을 넓혔다는 점에서 눈길을 끈다. 게임 IP를 활용해 지역 시민들의 참여를 유도하고 e스포츠에 대한 접근성을 높이려는 시도다.

프로그램 사전 신청은 9일부터 광주이스포츠경기장 네이버예약을 통해 진행되며, 세부 일정과 참여 방법은 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com