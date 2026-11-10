이효정, 子 이유진 결혼 앞두고 겹경사.."정육식당 오픈" 파격 변신(동상이몽2)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이효정이 정육 식당을 오픈한 근황을 공개했다.

10일 화요일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 11월 결혼을 앞둔 예비부부 이유진, 차경은의 일상이 최초 공개된다.

이날 방송에는 '이효정 아들' 이유진이 예비 신부 차경은과 새로운 운명 부부로 합류한다. 배우와 감독으로 만나 연인으로 발전한 두 사람. 앞서 진행된 녹화에서는 결혼을 앞둔 예비부부답게 달달한 분위기를 자아냈다. 차경은은 MZ세대 사이에서 화제를 모은 인기 웹드라마의 주연으로 활약하며 작품 누적 조회수 6,500만 회를 기록했다. 또한 'SNL 크루'로 활동하며 얼굴을 알린 라이징 스타인데. 또한 이유진의 아버지 이효정, 작은아버지 이기영은 물론 예비 신부 차경은의 가족들까지 배우라는 사실이 밝혀져 놀라움을 안겼다. 두 사람의 결혼으로 양가를 통틀어 배우만 무려 6명인 역대급 '배우 패밀리' 탄생에 스튜디오마저 술렁였다는 후문이다.

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이어 46년 차 배우 이효정이 중후한 이미지를 벗고 파격 변신에 나서 이목을 집중시켰다. 이효정은 새롭게 이전한 정육 식당 홍보를 위해 아들 이유진의 지원 사격을 받아 릴스 촬영에 나섰다. 이효정은 최근 전 세계적으로 인기를 얻은 에이티즈 최산의 'BAD' 챌린지에 도전하며 65세의 나이가 무색할 정도로 열정을 불태웠다. 특히 예비 며느리 차경은의 부탁에 파격 노출까지 감행하는가 하면, 상상초월 춤사위까지 선보여 현장은 물론 스튜디오까지 발칵 뒤집었다.

또한, 이유진, 차경은의 상견례 현장이 공개돼 눈길을 끌었다. 양가 가족들은 첫 만남에도 화기애애한 분위기 속 웃음꽃을 피웠다. 그러나 훈훈함도 잠시, 모두가 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 급기야 양가 가족들은 하나둘 눈물을 보이기 시작했다. 이를 지켜보던 스튜디오마저 연신 눈시울을 붉히며 뭉클함을 감추지 못했다고 전해진다. 상견례 현장에서 때아닌 눈물 사태가 벌어진 이유는 무엇일지, 이유진, 차경은의 달달한 예비부부 일상과 감동 가득한 상견례 현장은 10일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 2'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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