백현, SM 떠난 뒤 두번째 회사 설립…'첸백시' 다시 뭉치나

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[스포츠조선 김준석 기자] 엑소 첸백시 멤버 백현이 새출발을 알렸다.

첸백시와 INB100의 전속계약 효력이 정지된 지 사흘 뒤인 지난 9월 새 법인을 세운 데 이어, 최근 기획업 등록까지 마치면서 독자 활동을 위한 기반을 갖췄다.

10일 스포츠경향 보도에 따르면 백현이 세운 비온엔터테인먼트는 지난 9일 서울 강남구청에 대중문화예술기획업 등록을 마쳤다.

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백현이 대표이사를 맡은 비온엔터테인먼트는 지난 9월 18일 자본금 1억 원으로 설립됐다.

법인 설립일은 법원이 첸백시와 INB100의 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용한 9월 15일에서 사흘 뒤다.

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비온엔터테인먼트는 지난 10월 22일 본점을 서울 용산구에서 강남구 역삼동으로 옮겼다. 사업 목적에는 음반 제작 및 유통, 공연 기획, 연예인 매니지먼트 등이 포함됐다.

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백현이 소속사와의 분쟁 이후 회사를 설립한 것은 이번이 두 번째다.

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백현은 2023년 6월 1일 첸·시우민과 함께 정산 자료 제공 및 장기 계약 등을 문제 삼아 SM엔터테인먼트에 전속계약 해지를 통보했다.

양측은 같은 달 19일 합의했고, 백현은 나흘 뒤인 23일 개인 회사 INB100을 설립했다.

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이후 2024년 1월부터 엑소 그룹 활동은 SM에서, 첸백시의 개인 및 유닛 활동은 INB100에서 진행하는 체제가 마련됐다.

INB100은 같은 해 5월 차가원 회장이 이끄는 원헌드레드레이블 산하로 편입됐다.

첸백시는 올해 3~4월 정산금 및 계약금 미지급 등을 이유로 INB100에 전속계약 해지를 통보했다.

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이어 8월 18일 전속계약 효력정지 가처분 신청과 본안소송을 제기했다. 서울중앙지법 민사합의50부는 지난 9월 15일 가처분 신청을 인용해 본안 1심 선고 때까지 전속계약의 효력을 정지했다.

다만 가처분 인용은 계약이 최종 해지됐다는 의미는 아니다. 본안 소송 결과가 나올 때까지 계약 효력을 정지한 결정으로, 법적 분쟁은 계속되고 있다. 비온엔터테인먼트가 첸백시의 향후 활동을 맡을지, 구체적인 활동 계획이 정해졌는지는 알려지지 않았다.

narusi@sportschosun.com