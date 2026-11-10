"해외줄 알았는데"..블핑 제니가 비키니 입고 즐긴 힐링명소, 충주 수안보였다

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 충북 충주 수안보에서 온천욕을 즐긴 사실이 알려지면서 수안보온천이 새로운 관광 명소로 주목받고 있다.

10일 충주시에 따르면 최근 제니가 충주 수안보에서 온천욕을 즐긴 사실이 알려진 이후 수안보온천을 찾으려는 관광객들의 관심과 이용 문의가 증가하고 있다.

제니는 프리미엄 온천 호텔 유원재를 찾아 프라이빗한 노천욕을 즐긴 것으로 알려졌다. 특히 지난 4일 자신의 SNS에 "내가 치유되는 유일한 두 가지 방법(the only two ways i know how to heal)"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재해 눈길을 끌었다.

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공개된 사진 속 제니는 비키니를 입고 따스한 햇살이 내리쬐는 자연 속 물가에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 도심을 벗어나 한적한 공간에서 온전한 휴식을 만끽하는 모습이 담기면서 팬들의 관심을 모았다. 특히 제니가 선택한 휴식 공간이 해외 유명 휴양지가 아닌 국내 충주 수안보라는 사실이 알려지면서 국내 온천의 매력에도 시선이 쏠렸다.

실제로 제니의 방문 소식이 전해진 이후 수안보 일대 온천 시설을 찾으려는 관광객들의 문의도 증가한 것으로 알려졌다. 세계적인 인기를 누리는 제니가 일상 속 휴식 공간으로 국내 온천을 선택했다는 점에서 수안보가 새로운 여행지로 관심을 얻고 있는 것. 이번 방문을 계기로 상대적으로 잊혀졌던 국내 온천 관광지의 가치와 매력이 다시 한번 주목받으면서 제니의 파급력을 실감하게 된다.

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한편 2018년 11월 12일 첫 싱글 '솔로'(SOLO)를 발표하며 개인 음악 활동을 시작한 제니는 지난 8월 디지털 EP '폴른 엔젤'(FALLEN ANGEL)을 발매했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com