부산서 OWCS 아시아 최강 가린다…T1·크레이지 라쿤·제타 디비전 출격

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'오버워치' 아시아 최강자를 가리는 승부가 '지스타 2026' 기간 부산에서 펼쳐진다.

한국과 일본, 퍼시픽 지역을 대표하는 팀들이 월드 파이널 진출권 4장을 놓고 경쟁하는 가운데, 최근 OWCS 코리아를 제패한 T1과 국제대회 우승 경험을 갖춘 크레이지 라쿤, 제타 디비전의 맞대결에 관심이 쏠린다.

블리자드 엔터테인먼트는 오는 20일부터 22일까지 부산 벡스코 오디토리움에서 '2026 오버워치 챔피언스 시리즈(OWCS) 아시아 파이널'을 개최한다고 밝혔다.

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지스타 2026 기간에 열리는 이번 대회는 OWCS 아시아 스테이지 3의 최종 결선이다. 한국과 일본, 퍼시픽 지역을 대표하는 팀들이 참가해 아시아 최강자를 가린다. 총상금은 4만 달러이며 우승팀에는 2만 5000달러가 주어진다. 특히 12월 중국 광저우에서 열리는 OWCS 월드 파이널 진출권 4장이 걸려 있어 각 팀의 경쟁이 치열할 것으로 보인다.

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대회는 사흘간 토너먼트 방식으로 진행된다. 20일에는 1라운드 2경기와 각 조 1위 팀 간 시드 결정전이 열리고, 21일에는 5~6위전과 준결승 2경기가 펼쳐진다. 마지막 날인 22일에는 지스타컵 오버워치 학생 대회 결승에 이어 3~4위전과 최종 결승이 진행된다. 20일과 21일 경기는 3선승제, 마지막 날 3·4위전과 결승은 4선승제로 치러진다. 중계는 매일 오후 3시 30분 시작하며 첫 경기는 오후 4시에 열린다.

부산행 티켓을 확보하기 위한 온라인 스테이지는 11일부터 13일까지 진행된다. 한국 4팀(T1, 제타 디비전, 크레이지 라쿤, 팀 팔콘스)을 비롯해 일본 3팀(바렐, ENTER FORCE.36, 무라쉬 게이밍), 퍼시픽 1팀(더 가토스 구아포스) 등 총 8팀이 참가한다. 4팀씩 2개 조로 나뉘어 3선승제 라운드로빈 방식으로 대결하며, 각 조 상위 3팀이 아시아 파이널에 오른다.

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한국 팀 가운데선 T1의 행보가 주목된다. T1은 OWCS 코리아 플레이오프에서 창단 후 첫 OWCS 코리아 우승을 차지하며 상승세를 타고 있다. 플레잉 코치 플레타와 함께 국제무대에서도 경쟁력을 이어갈 수 있을지가 관심사다. 이에 맞서는 크레이지 라쿤은 2026 OWCS 챔피언스 클래시, 일본의 제타 디비전은 OWCS 미드시즌 챔피언십 우승팀이다. 지역 대항전의 성격뿐 아니라 국제대회 정상에 올랐던 강팀들의 자존심 대결이라는 점에서도 볼거리가 적지 않다.

현장 관람객을 위한 혜택도 준비했다. 아시아 파이널 티켓 소지자는 경기 당일 지스타 2026 전시장에도 입장할 수 있으며, 선수들과 직접 만나는 팀별 팬미팅 '밋앤그릿'도 마련된다. 부산의 지역적 특색을 반영한 '마!', '불가마리', 'Mil.Mon', '유나의 간식', '광안리 불꽃축제' 등 게임 내 한정 아이템 5종도 관람객에게 제공한다. 온라인 시청자에게는 드롭스를 통해 솜브라 스킨 등 다양한 보상을 지급한다. 티켓은 티켓링크에서 일자별 1일권으로 예매할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com