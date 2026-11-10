'폭로장'된 목격담 속..홀로 빛난 연예인, 김영철이었다 "먼저 인사해주는 젠틀맨"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김영철이 끊이지 않는 미담에 직접 등판해 유쾌한 존재감을 드러냈다.

최근 SNS 스레드에는 '연예인을 실제로 본 후기를 알려달라'는 취지의 게시물이 올라와 화제를 모았다. 현재 해당 게시물은 삭제된 상태지만, 수천 개의 댓글이 달리며 온라인상에서 뜨거운 관심을 받았다. 특히 일부 댓글에서는 확인되지 않은 폭로성 주장까지 등장해 논란이 일었고, 몇몇 스타들은 사실무근이라며 법적 대응을 예고하는 등 뜻하지 않은 곤욕을 치르기도 했다.

마치 폭로전이 벌어지는 듯한 분위기 속에서도 유독 일관된 목격담으로 눈길을 끈 인물이 있었다. 바로 김영철이었다. 실제로 김영철을 마주쳤다는 누리꾼들은 하나같이 그의 친절하고 젠틀한 태도를 칭찬했다.

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한 누리꾼은 "진짜 친절하고 나이스하다. 영어 실제로도 진짜 잘한다"며 "관심 없는 연예인이었는데 그날 이후로 완전 팬이 됐다"고 전했다. 또 다른 누리꾼들 역시 "언변도 화려하고 진짜 젠틀하다", "웃겨서 호감", "먼저 인사해 주기도 한다", "연예인 특유의 거들먹거림이 없다" 등 훈훈한 목격담을 쏟아냈다.

특히 "아침에 영철이 형을 봤는데 영어 단어를 외우고 계셨다"는 목격담까지 등장해 김영철의 남다른 자기관리와 학구적인 면모도 주목받았다.

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이 같은 미담이 이어지자 김영철도 직접 댓글을 남기며 화답했다. 그는 "본인 등판. 감사하다. 오늘도 힘을 내요 슈퍼파월"이라며 자신의 유행어를 활용해 감사 인사를 전했다.

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여기서 그치지 않았다. 김영철은 자신을 칭찬한 팬 한 명 한 명에게 직접 댓글을 남기며 적극적으로 소통했다. 외모를 칭찬하는 반응에는 "잘생긴 건 아니다"라며 겸손한 모습을 보였고, 특유의 재치 있는 입담으로 댓글창에 웃음을 더했다.

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이를 접한 누리꾼들은 "진짜 의외다", "호감이다", "멋진 사람", "미담이 계속 나오는 이유가 있다", "댓글까지 직접 달아주는 게 너무 웃기다", "롱런하는 데에는 이유가 있다" 등의 반응을 보이며 김영철을 향한 호감을 드러냈다.

온라인상에서 연예인의 실물 목격담이 때아닌 논란으로 번지는 가운데, 김영철은 연이어 등장한 훈훈한 경험담과 직접 남긴 댓글로 또 한 번 긍정적인 존재감을 보여줬다.