류현진 딸, 6살인데 벌써 사춘기 왔나…배지현 "엄마랑 말도 안 해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 야구선수 류현진의 아내이자 방송인 배지현이 딸과 단둘이 데이트에 나선 가운데, 딸이 남동생을 향한 솔직한 속마음을 털어놨다.

9일 배지현의 유튜브 채널에는 '오늘은 딸 하고 싶은 거 다 해! 엄마와 딸의 가을 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 배지현은 딸 혜성이를 위해 깜짝 모녀 데이트를 준비했다. 그는 "요즘 아빠가 시즌이 끝나고 왔는데도 아빠보다는 저와의 시간을 좀 갈구하더라"며 "아빠가 하원을 많이 시켰는데 '왜 맨날 엄마는 안 오고 아빠만 와'라면서 엄마를 많이 찾는다"고 밝혔다.

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이어 "요즘에는 자기 나름대로 동생을 케어해야 한다는 의무감이 생겼는지 동생을 계속 본인이 돌보려고 한다. 스트레스가 있는 것 같더라"고 걱정했다.

배지현은 "요즘 사춘기 같은 행동들이 나타난다. 엄마한테 예전만큼 수다스럽게 말하지 않는다"며 훌쩍 자란 딸의 변화도 전했다.

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특히 류현진의 딸 사랑에 대한 이야기도 나왔다. 배지현은 딸에게 남자친구가 생기면 류현진이 어떤 반응을 보일 것 같냐는 질문에 "별로 신경을 안 쓰는 줄 알았는데 실제로 둘이 있는 걸 보고는 굉장히 신경 쓰더라. 아직은 귀엽게 보고 있다"고 답했다.

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이후 딸과 만난 배지현은 서울숲 산책부터 키캡 만들기, 카페 방문까지 딸이 좋아하는 일정으로 하루를 채웠다.

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데이트의 하이라이트는 카페에서 이어진 모녀의 대화였다. 배지현이 "오늘 오롯이 혼자 엄마랑 놀았잖아. 그거 어땠어?"라고 묻자 딸은 "편했어"라고 답했다. 이어 "준상이랑 같이 오는 게 좋아? 아니면 혼자 오는 게 좋아?"라는 질문에는 단호하게 "혼자"라고 답해 웃음을 자아냈다. 딸은 "준상이가 너무 귀찮아. 맨날 나 정신없게 만들어"라며 남동생을 향한 솔직한 마음을 털어놨다.

이에 배지현은 "애들이 엄마의 거울이지 않나. 내가 하는 걸 똑같이 한다. 동생한테 '안 돼, 안 돼' 하는 것도 똑같이 따라 한다"며 "동생을 케어해야 한다는 책임감이 거의 엄마급이다. 그게 좀 안쓰럽더라"고 말했다.

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데이트를 마친 배지현은 "그동안 혜성이한테 집중을 많이 못했다는 생각이 들었다"며 "오늘 오롯이 신경을 쓰니까 행동도 더 잘 보이고 감정도 더 잘 느껴졌다"고 털어놨다.

이어 "다 같이 있으면 아이의 감정을 느낄 새가 없는데 오늘은 행복하고 설레는 감정이 다 느껴졌다. 이런 시간이 정말 필요한 것 같다"며 "틈틈이 이런 시간을 만들어서 아이가 컸을 때 이런 기억으로 힘을 내서 살아갈 수 있었으면 좋겠다"고 애틋한 마음을 전했다.

한편 배지현은 2018년 류현진과 결혼해 2020년 첫째 딸, 2022년 둘째 아들을 품에 안았다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com