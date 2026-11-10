[공식]'45곡 압류' 이소라, 25년 인연 前소속사 대표와 관계 정리…"신뢰 깨졌다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이소라가 자신의 대표곡 45곡의 음반 관련 권리를 두고 전 소속사 대표를 상대로 법적 조치를 취한 가운데 현 소속사가 결국 입을 열었다. 오랜 시간 함께했던 전 소속사와 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다는 설명이다.

10일 이소라의 소속사 마레힘 엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "'바람이 분다' 등 총 45곡의 음반 관련 저작인접권 문제에 대해 입장을 전한다"고 밝혔다.

소속사는 "이소라님은 지난 2월 전 소속사 김모 전 대표를 상대로 해당 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했으며, 법원은 이를 인용했다"고 설명했다. 이어 "오랜 시간 함께해 온 전 소속사인 만큼 신중하게 고민해 왔으나 여러 상황을 고려했을 때 더 이상 신뢰관계를 이어가기 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.

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그러면서 "이에 전 소속사와의 관계를 정리하고 이소라님의 음악과 권리를 지키기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"고 강조했다.

다만 양측 사이에 구체적으로 어떤 갈등이 있었는지에 대해서는 말을 아꼈다. 마레힘 측은 "현재 관련 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 내용을 모두 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"며 "확인되지 않은 내용에 대한 추측은 자제해 주시길 바란다"고 당부했다.

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또 "이소라님을 믿고 기다려주신 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 앞으로 이소라가 음악 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다는 입장도 전했다.

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앞서 이날 스포츠경향은 이소라가 지난 2월 인천지방법원에 과거 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 45곡의 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청했다고 단독 보도했다.

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법원은 지난 2월 13일 해당 압류명령을 인용했다. 압류 대상에는 이소라의 대표곡 '바람이 분다'가 수록된 정규 6집 '눈썹달'을 비롯해 정규 7집과 8집, 리메이크 음반 등에 관한 권리가 포함됐다.

김 전 대표는 이소라의 오랜 음악 활동을 함께했던 인물이라는 점에서 관심을 모았다. 김 전 대표는 과거 세이렌을 이끌며 이소라의 음반 및 공연 활동에 관여했으며, 2002년 발매된 정규 5집 '소라스 다이어리' 제작진 명단에도 매니지먼트 담당자로 이름을 올렸다.

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그러나 오랜 인연에도 결국 저작인접권을 둘러싼 법적 절차가 진행됐고 이소라 측은 더 이상 신뢰관계를 이어가기 어렵다는 입장을 공식화했다.

저작인접권은 작사·작곡에 관한 저작권과 별개로 가수의 실연이나 음반 제작 등에 인정되는 권리다. 이번 압류명령은 해당 권리의 처분 등을 제한하는 조치로 권리의 최종 귀속이나 분쟁의 결론이 확정됐다는 의미는 아니다.

한편 이소라는 최근 오랜만에 예능 프로그램에 출연하며 반가운 근황을 전한 바 있다. 지난 7일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'의 '95 서울가요제' 프로젝트에서는 가수 거미와 함께 신효범의 '난 널 사랑해'를 열창해 출연진의 기립박수를 받았다. 당시 이소라는 "2026년에는 새로운 걸 해보고 싶었다"며 새로운 도전에 나선 이유를 밝히기도 했다.

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앞서 지난 7월에는 새 소속사 마레힘 엔터테인먼트를 통해 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게'를 발표하며 음악 활동을 재개했다.

이하 소속사 마레힘 공식 입장 전문.

안녕하세요. 가수 이소라님의 소속사 마레힘입니다.

먼저 이소라님을 믿고 기다려주신 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

최근 보도된 '바람이 분다' 등 총 45곡의 음반 관련 저작인접권 문제에 대해 입장을 전합니다.

이소라님은 지난 2월 전 소속사 김모 전 대표를 상대로 해당 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했으며, 법원은 이를 인용했습니다.

오랜 시간 함께해 온 전 소속사인 만큼 신중하게 고민해 왔으나, 여러 상황을 고려했을 때 더 이상 신뢰관계를 이어가기 어렵다고 판단했습니다.

이에 전 소속사와의 관계를 정리하고, 이소라님의 음악과 권리를 지키기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있습니다.

현재 관련 절차가 진행 중인 만큼 구체적인 내용을 모두 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드리며, 확인되지 않은 내용에 대한 추측은 자제해 주시길 바랍니다.

마레힘은 앞으로 이소라님이 음악 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

오랜 시간 변함없이 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드립니다.

감사합니다.

마레힘 드림

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com