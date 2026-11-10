[공식]'영재발굴단', 이번엔 과학이다…장윤정·미미·미미미누 MC 출격

'영재발굴단 더 사이언티스트' MC 미미미누, 장윤정, 미미(왼쪽부터). 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 대표 영재 프로그램 '영재발굴단'이 이번에는 과학 영재들의 이야기로 돌아온다.

지난 2019년 종영한 '영재발굴단'은 올해 4월 '영재발굴단 인피니티'를 통해 약 7년 만에 시청자들과 다시 만났다. 수학, 음악, 예술 등 다양한 분야에서 남다른 재능을 가진 아이들의 성장기를 조명하며 반가운 귀환을 알린 데 이어, 이번에는 과학이라는 하나의 주제에 집중한 새로운 시즌 '영재발굴단 더 사이언티스트'를 선보인다.

12월 초 방송되는 이번 시즌에는 천문학, 물리학, 기계공학, 화학, 역학, 생물학 등 다양한 과학 분야에서 두각을 나타내는 7명의 영재가 출연한다. 저마다 관심 분야도, 과학을 탐구하는 방식도 다른 아이들이 어떤 놀라운 재능과 독창적인 생각을 보여줄지 기대를 모은다.

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무엇보다 이번 시즌의 가장 큰 차별점은 서로 다른 분야의 과학 영재 7명이 한자리에 모인다는 것이다. 평소 또래 친구들과 쉽게 나누기 어려웠던 과학 이야기를 마음껏 나누고, 서로의 지식과 생각을 공유하며 새로운 자극을 주고받는 특별한 만남이 펼쳐진다. 각자의 분야에서 남다른 재능을 보여온 아이들이 함께 모였을 때 어떤 새로운 가능성과 시너지가 탄생할지도 주요 관전 포인트다.

'영재발굴단 더 사이언티스트' MC 미미미누, 장윤정, 미미(왼쪽부터). 사진제공=SBS

프로그램을 이끌 MC로는 장윤정, 오마이걸 미미, 교육 크리에이터 미미미누가 나선다. 세 사람은 각기 다른 매력과 시선으로 과학 영재들의 이야기를 풀어내며 시청자들의 공감과 호기심을 이끌 예정이다. 장윤정은 특유의 안정감과 공감 능력으로 아이들의 이야기를 편안하게 이끌고, 미미는 솔직하고 유쾌한 반응으로 현장에 생기를 불어넣는다. 미미미누는 콘텐츠 크리에이터다운 시선으로 영재들의 사고 과정과 과학적 호기심을 짚어내며 색다른 재미를 더할 예정이다. 여기에 다양한 분야의 과학자와 과학 커뮤니케이터들이 게스트로 합류해 아이들의 특별한 과학 세계를 보다 쉽고 흥미롭게 전달한다.

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최근 첫 번째 스튜디오 녹화를 마친 '영재발굴단 더 사이언티스트'는 예상을 뛰어넘는 과학 영재들의 기발한 발상과 개성 넘치는 모습으로 MC와 제작진을 연신 놀라게 했다는 후문이다. 기존의 틀을 벗어난 아이들의 질문과 상상력이 어떤 새로운 과학 이야기를 만들어낼지 기대를 모은다. 제작진은 '하나의 질문에서 출발해 답을 찾아가는 과정, 끊임없는 시행착오 속에서도 탐구를 멈추지 않는 아이들의 모습을 통해 과학 영재의 진정한 의미를 되짚어볼 예정'이라고 덧붙였다.

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'영재발굴단 더 사이언티스트'는 한국과학창의재단과의 협력을 통해 제작되는 프로그램으로 과학 영재들의 현재를 넘어, 이들이 앞으로 어떤 과학자로 성장해 나갈지, 그리고 우리 사회가 미래의 과학 인재들을 어떻게 키워나가야 할지 고민해 본다.

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대한민국 과학의 미래를 꿈꾸는 일곱 아이들의 특별한 이야기, SBS '영재발굴단 더 사이언티스트'는 12월 초 첫 방송된다.

'영재발굴단 더 사이언티스트' MC 미미미누, 장윤정, 미미(왼쪽부터). 사진제공=SBS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com