이재진, '89만원 젝키 디너쇼' 불참 선언 "대표 개인 계좌로 티켓값 받아" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 젝스키스 출신 이재진이 연말 공연을 둘러싼 논란에 대해 직접 입을 열고 출연 불참을 선언했다. 팬들의 개인 계좌 입금과 미환불 문제를 확인했다며 주최 측에 공개적으로 문제를 제기했다.

이재진은 10일 공식 입장문을 통해 "최근 논의되었던 인스파이어 연말 행사와 관련하여 출연 불참 결정 및 그에 관한 정확한 사실관계를 밝히고자 한다"고 밝혔다.

이번 논란은 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 개최 예정인 'THE TREE in INSPIRE-젝키의 못다 한 이야기'를 둘러싸고 불거졌다.

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해당 행사는 젝스키스 출신 고지용, 장수원, 이재진이 함께하는 연말 디너쇼 형식으로 기획됐다. 그러나 행사 공개 이후 최대 89만8400원에 달하는 금액이 안내되면서 고가 티켓 논란이 불거졌다.

이에 주최사 마운틴무브먼트스토리는 해당 금액이 공연 관람료가 아닌 호텔 객실 요금의 예시라고 해명했다. 또한 고지용의 참여를 둘러싼 일부 팬들의 반발에 대해서도 젝스키스의 공식 재결합이나 팀 합류를 추진하는 행사가 아니라고 선을 그었다.

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이처럼 행사 성격과 가격을 둘러싼 논란이 이어진 가운데, 이번에는 이재진이 티켓 결제 및 환불 문제를 제기하며 불참을 공식화한 것이다.

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이재진은 "이번 행사는 주최 측에서 먼저 기획서를 제안하면서 출연 협의가 시작됐다"며 "출연 협의 당시 주최 측으로부터 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 현금 결제 방식에 대해 사전에 안내받은 사실이 없다"고 설명했다.

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이어 "팬들의 제보를 통해 주최 측인 마운틴무브먼트스토리의 황지선 대표가 팬들과 개별적으로 접촉하여 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 사실을 알게 됐다"며 "환불을 요청한 팬들이 아직 환불받지 못하고 있다는 사실도 여러 차례 확인했다"고 주장했다.

이에 팬들의 피해를 우려해 주최 측에 조속한 환불과 공식 예매처를 통한 투명한 티켓 판매를 요구했지만, 관련 우려가 해소되지 않아 출연하지 않기로 결정했다는 설명이다.

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이재진은 "주최 측에도 불참 의사를 여러 차례 전달했고, 주최 측 역시 알겠다는 취지로 답변했다"며 "출연 관련 협의는 최종 계약 체결로 이어지지 않았으며, 저는 해당 계약서에 서명하지 않았다"고 강조했다.

특히 불참 의사를 전달했음에도 자신의 이름과 사진이 여전히 행사 홍보에 사용되고 있다는 점에 강한 유감을 드러냈다.

그는 "일부 언론 보도에서는 제가 인스파이어 행사를 직접 기획하거나 추진한 것처럼 전달되고 있다. 이는 사실과 다르다"며 "제가 해당 행사를 직접 기획하거나 추진한 사실이 없다"고 반박했다.

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그러면서 주최 측에 자신의 이름과 사진을 활용한 홍보를 즉시 중단하고, 출연이 확정된 것처럼 안내된 기존 홍보물도 바로잡을 것을 요구했다.

끝으로 이재진은 "이번 입장은 팬 여러분의 피해를 예방하고, 사실과 다른 정보로 인해 발생하는 혼란을 바로잡기 위한 것"이라며 "앞으로도 팬 여러분의 신뢰와 안전을 최우선으로 생각하겠다"고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com