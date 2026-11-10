안선영, 딸 못 알아보는 '78세 치매母'에 절규,,,"좀만 더 오래 기억해줘"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 안선영이 치매를 앓고 있는 78세 어머니의 기억이 점점 희미해지는 현실에 가슴 아픈 심경을 전했다.

지난 9일 안선영은 78세 어머니와 함께 환하게 웃으며 찍은 사진을 공개했다.

안선영은 "이제 엄마는 내가 딸인 걸 모르는 순간이 많다"라며 씁쓸한 마음을 드러냈다.

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이어 "딸이 누구냐고 물으면 '선영이?'라면서도 그 선영이가 나라는 걸 모른다. 이렇게 엄마의 기억은 점점 낙엽이 떨어져 가는 나무 같다"라고 털어놨다.

그러면서 "엄마의 젊음을 갉아먹고 자란 나의 젊음도 이제 늘 푸르지만은 않은데 나마저 낙엽이 지면 엄마가 너무 빨리 앙상해질 것 같아 나는 당분간 계속 푸르기로 했다"라고 덧붙여 먹먹함을 안겼다.

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안선영은 6년 전 어머니의 사진도 다시 꺼내 봤다. 당시 지금보다 총기 있는 눈빛을 간직했던 어머니의 모습을 바라보며 "6년 전의 엄마에게 좀 더 많이 시간을 내어줄 걸 그랬네. 지금은 알고 그때는 몰랐던 것들"이라며 지난날을 돌아봤다.

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이어 "오늘도 보고 울다가 웃다가. 엄마 부디 좀만 더 오래 기억해줘"라고 애틋한 바람을 전해 안타까움을 더했다.

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안선영은 7년 넘게 치매를 앓아온 어머니를 직접 돌봐왔으며, 최근에는 어머니를 요양원에 모시게 된 것으로 알려졌다.

한편 안선영은 엘리트 하키를 시작한 아들을 위해 캐나다와 한국을 오가며 생활하고 있다.