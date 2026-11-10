김사랑 계정 맞아?...셀카 대신 구조된 고양이들과 눈물겨운 동거

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김사랑이 구조한 아기 고양이들을 정성껏 보살피는 근황을 공개해 훈훈함을 안겼다.

김사랑은 10일 개인 계정에 최근 구조한 아기 고양이들의 일상을 담은 영상을 올렸다.

공개된 영상에는 두 마리의 아기 고양이가 서로 장난을 치다가 나란히 잠이 드는 모습이 담겼다.

Advertisement

이를 본 김사랑은 "둘이 장난치다가 저대로 잠드네요. 너무 귀여워"라며 흐뭇한 마음을 드러냈다.

고양이들의 이름을 정하는 과정도 공개했다. 그는 "댓글에서 추천해 주신 브라운(브라우니)과 그레이스가 마음에 든다. 감사하다"고 전했다. 이어 "광명 찾으라고 광명이로 지을까 생각했는데, 공주와 왕자처럼 살았으면 좋겠다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

Advertisement

특히 김사랑은 구조한 고양이들의 향후 거취에 대해서도 고민하고 있다고 밝혔다. 그는 "치료를 모두 마친 뒤 입양을 보낼지 제가 키울지 생각 중"이라며 "어미 고양이의 중성화 수술도 구청에 신청해 놓았다"고 설명했다. 단순히 새끼 고양이들을 구조하는 데 그치지 않고 어미 고양이까지 챙기는 세심한 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 김사랑은 최근 건강 상태가 좋지 않은 아기 고양이 세 마리를 구조했다. 하지만 안타깝게도 세 마리 중 한 마리는 끝내 세상을 떠났으며, 현재 남은 두 마리는 치료를 받으며 김사랑의 집에서 지내고 있다.

Advertisement

이후 김사랑은 SNS를 통해 고양이들의 사진과 영상을 꾸준히 공유하며 각별한 애정을 표현하고 있다. 평소 자신의 일상이 담긴 셀카, 작품 활동 등을 담은 게시물을 주로 올렸던 계정에도 최근에는 아기 고양이들의 모습이 자주 등장하고 있다.

이를 접한 팬들은 "이제 완전히 집사 계정이 됐다", "김사랑 계정 맞느냐", "어떻게 이름마저 사랑이냐" 등의 댓글을 남기며 반가움을 나타냈다.

Advertisement

한편 김사랑은 이전부터 동물 보호에 관심을 보여왔다. 자신의 집 옥상에 찾아오는 길고양이들에게 먹이를 챙겨주고 상태를 살피는 등 주변의 동물들을 돌보는 일상을 공개하기도 했다. 이번에는 아픈 새끼 고양이들을 직접 구조해 치료까지 돕는 모습이 알려지면서 그의 따뜻한 행보에 관심이 모이고 있다.

tokkig@sportschosun.com