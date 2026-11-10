68세 김미숙, 줄기세포 시술 대만족.."얼굴 탄력 생기고 피부결 좋아져"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김미숙이 줄기세포 시술을 받은 후, 피부 칭찬을 들었다며 만족감을 드러냈다.

최근 유튜브 채널 '의사형제'에는 '배우 김미숙이 '줄기세포'를 택한 이유 | 잘 나이 든다는 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김미숙은 노화에 대한 걱정이 생겨 최근 줄기세포 시술을 받았다고 밝혔다. 이후 피로감이 해소되는 등 체력적인 도움을 받았고 미용적인 변화에도 만족감을 드러냈다.

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김미숙은 "드라마틱한 변화는 없지만 내가 신경 쓴 부분이 좋아진 것 같다. 얼굴에 텐션(탄력)이 생겼고 피부결도 괜찮아진 것 같다. 시술 후에는 스킨 케어에 무심했는데도 피부가 괜찮았다. 기분 좋았다"라고 말했다.

이어 "최근 촬영할 때 촬영 감독님이 카메라로 들여다보면서 '피부결이 너무 좋다'라고 하셨다. 그래서 농담으로 타고났다고 했다. (피부가 타고난 부분은) 부모님께 감사하다. 여드름 한 번 난 적이 없어 그렇게 말했지만, 이 시술의 도움이 있지 않았을까 싶다. 시술을 받고 3주 후 촬영을 했는데 그렇게 말씀하셨다"라며 다시금 만족감을 드러냈다.

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한편 김미숙은 1959년 생으로 올해 나이 68세다. 1979년 KBS 6기 공채 탤런트로 데뷔했으며 영화 '말아톤', 드라마 '찬란한 유산', '황금신부', '여왕의 꽃', '옥중화' 등 다수의 작품에서 활약했다. 최근에는 지난 2월 종영한 GENIE TV 오리지널 드라마 '아너 : 그녀들의 법정'에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com