블핑 지수, '점수표 부착' YG연습생 퇴출 시스템 폭로...유재석도 "살벌해"

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[스포츠조선 김수현기자] 블랙핑크 지수가 살벌했던 YG엔터테인먼트 연습생 시절 평가 시스템을 공개해 놀라움을 안겼다.

10일 SBS 공식 유튜브 채널에는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면'에 출연하는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연의 선공개 영상이 공개됐다.

이날 지수는 연습생 시절을 떠올리며 "고2 때부터 연습생을 시작했다. 되게 늦게 했다"라고 밝혔다. 이어 지수와 제니의 풋풋하고 귀여운 연습생 시절 스티커 사진이 공개돼 눈길을 끌었다.

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트와이스 나연은 중학교 3학년 때부터 연습생 생활을 시작해 6년간 트레이닝을 받은 끝에 데뷔했다고 전했다.

두 사람의 이야기를 듣던 유재석은 "그게 그냥 하는 게 아니지 않나. 월말 평가 이런 거 해가지고, 아니면 그냥 바로 거기 담당자가 '오늘까지다' 하지 않냐"라며 연습생들의 치열한 생존 경쟁을 언급했다.

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이에 지수와 나연은 "너무 잘 아신다. 맞다. 진짜 그렇다"라며 공감했다.

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특히 지수는 YG엔터테인먼트의 냉정했던 평가 시스템을 공개해 모두를 놀라게 했다. 그는 "우리는 점수표를 붙이고 나갔다"라며 평가 결과가 연습생들에게 공개됐다고 설명했다.

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"그러면 다 같이 모여서 운다"라며 당시를 회상한 지수는 "평가를 하고 저희가 기다리고 있으면 평가지가 온다. 그걸 누가 붙이고 간다. 거기에 1등부터 10등까지 있으면 뒤에 떨어지는 애들은 적힌 이름 색깔이 약간 다르다. 그럼 그날 집에 가는 거다"라고 구체적으로 설명했다.

연습생들의 순위를 공개하는 것은 물론, 평가 결과에 따라 탈락 여부까지 결정되는 냉혹한 시스템이었던 것. 유재석 역시 "얼마나 살벌하냐고. 그 어린 나이에"라며 안타까워했다.

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한편 지수는 2016년 블랙핑크 멤버로 데뷔했다. 이후 '휘파람', '붐바야', '하우 유 라이크 댓', '아이스크림' 등 다수의 히트곡을 발표하며 글로벌 K팝 스타로 사랑받고 있다.