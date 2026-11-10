'신혼' 김종국, 건강 적신호.."어지럼증 심해 운전 불가, 물도 못 마셔" ('상남자')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국의 건강에 적신호가 켜졌다. 전정신경염으로 심한 어지럼증에 시달리며 일상생활에도 어려움을 겪었다고 털어놨다.

오는 11월 10일(화) 밤 9시 40분 방송되는 '상남자의 여행법 in 마나도'는 대한민국 대표 상남자 추성훈과 김종국, 초 에겐남 안재현이 본능 따라 즐기는 '쌩 날 것 여행기'다. 세 사람은 인도네시아 마나도에서 예상치 못한 난관들을 헤쳐 나가며 웃음을 선사한다.

먼저 추성훈-김종국-안재현은 하루를 마무리하기 위해 마나도의 대형 로컬 헬스장을 찾는다. 저렴한 이용료에 반색한 김종국은 각종 운동 기구를 둘러보며 놀이공원에 온 듯 들뜬다. 은퇴전을 앞둔 추성훈 역시 고강도 서킷 운동에 돌입해 땀을 흘린다.

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반면 안재현은 거울 앞에서 외모부터 점검한다. "우선 여기를 몇 바퀴 돌 거다"라더니 모델 워킹으로 헬스장을 누비고, "구경하는 게 제 운동이다"라며 형님들을 당황하게 한다. "관광하는 거지?"라는 김종국의 말에도 굴하지 않던 안재현은 널찍한 줌바 룸까지 진출하며 홀로 '헬스장 패션위크'를 이어간다.

한참의 워킹 끝에 안재현은 아령을 들고 자신만의 저중량 운동법과 운동 팁을 소개한다. 특히 운동 후 김종국에게 도드라진 팔근육을 자랑하다 '뼈말라' 주우재와 비교당하자 "그 형 팔뚝이랑은 급이 다르다"라며 초 에겐남의 근육 부심을 뽐낸다. 하지만 기세 좋게 복근 운동에 나선 안재현은 이를 악물고 눈을 질끈 감은 채 분투하다가 불과 5분 만에 매트 위에 엎드려 몸부림친다. 헝클어진 머리와 넋 나간 표정의 안재현이 "기도하는 거야?"라는 김종국의 질문에 어떤 대답을 내놓을지, '초 에겐남' 안재현의 파란만장한 헬스장 나들이가 궁금증을 높인다.

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그런가 하면 김종국은 전정신경염으로 달라진 일상을 털어놓는다. 앞서 전정신경염으로 인한 심한 어지럼증으로 이틀 동안 음식과 물을 제대로 섭취하지 못하고, 운전조차 어려웠다고 밝힌 김종국은 중단했던 복싱을 다시 시작할 계획도 전한다. 대표적인 '헬친자' 김종국이 건강을 돌아보며 바꾼 생활 습관이 관심을 모은다.

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joyjoy90@sportschosun.com