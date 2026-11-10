신민아·이세영, 졸지에 '테무 황후' 굴욕…부실한 해명에 장신구 논란 가중

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 톱배우 신민아와 이세영의 황실 장신구가 중국산 초저가 소품이라는 의혹에 휩싸인 디즈니+ '재혼 황후'가 결국 뭇매를 맞고 있다.

대작의 품격에 어울리지 않는 소품 진위 논란 속, 제작진이 "세부 사항은 확인이 어렵다"는 식의 애매한 입장만 내놓으면서 누리꾼들의 공분은 조롱 섞인 비판으로 번지는 모양새다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '재혼 황후' 스틸과 공식 영상 속 장신구를 중국계 온라인 쇼핑몰 판매 페이지와 나란히 대조한 비교 사진들이 빠르게 확산했다.

Advertisement

도마 위에 오른 소품은 극 중 나비에 역 신민아가 착용한 티아라(왕관)를 비롯해 라스타 역 이세영과 알바니 역 정영주의 목걸이, 서왕국 왕자 하인리 역 이종석이 가슴에 단 브로치 등이다.

게시물 작성자들은 이들 소품이 중국계 초저가 쇼핑몰에서 단돈 몇천 원대에 팔리는 액세서리와 디자인 및 디테일이 판박이라는 점을 지적했다.

Advertisement

거대한 제작비와 화려한 비주얼을 전면에 내세운 황실 배경의 대작 드라마인 만큼 시청자들의 실망감은 순식간에 조롱으로 번졌다.

Advertisement

온라인상에서는 극 중 고귀한 황실 비주얼을 빗대어 '테무 황후', '알리 직구템'이라는 날 선 반응까지 쏟아졌다.

Advertisement

다만 온라인에 게시된 이미지 비교만으로는 해당 장신구들이 실제 중국 직구 사이트에서 유통된 제품인지, 아니면 단순한 디자인 유사성인지 여부는 객관적으로 확인되지 않았다.

파장이 걷잡을 수 없이 커지자 '재혼 황후' 측은 10일 복수 매체를 통해 공식 입장을 전했다.

Advertisement

한 제작진은 소품 선정과 관련해 "작품의 세계관과 완성도를 고려해 선정한 것"이라며 "작품 제작 전반에 대한 구체적인 세부 사항은 확인이 어렵다"고 답했다.

그러나 논란의 본질인 '소품의 실제 출처 및 중국 쇼핑몰 제품 여부'에 대해 명확한 확인을 피한 채 "세부 사항은 확인이 어렵다"는 식의 원론적인 입장만 내놓자, 누리꾼들의 반응은 더욱 싸늘해졌다.

온라인상에서는 "완성도를 고려했다면서 출처 확인조차 못 하나", "명확한 해명 대신 발뺌만 한다"는 등 제작진의 애매한 대응을 꼬집는 비판이 빗발치고 있다.

Advertisement

한편 디즈니+ '재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에(신민아 분)가 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 대작이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등이 주연을 맡아 제작 단계부터 큰 화제를 모았으나, 뜻밖의 장신구 진위 논란과 제작진의 회피성 해명이 겹치며 방영 전부터 무거운 암초를 만나게 됐다.

narusi@sportschosun.com