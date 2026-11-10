김범, 초밥 먹다가 볼 만지는 '의문의 여성' 손 포착...日데이트? 술렁

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김범이 일본 여행 중 의문의 여성으로 추정되는 인물과 다정한 분위기를 연출해 관심을 모으고 있다. 식사 도중 누군가 김범의 얼굴을 만지는 듯한 장면이 포착되면서 동행인의 정체에도 궁금증이 쏠리고 있다.

김범은 최근 자신의 SNS에 "짱맛(있음)"이라는 글과 함께 일본 여행 중 촬영한 영상을 공개했다.

영상 속 김범은 일본의 한 초밥집에서 식사를 즐기고 있다. 그는 자신의 얼굴과 식당 내부를 동시에 촬영할 수 있는 카메라 기능을 이용해 초밥을 먹는 모습을 생생하게 담았다.

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그런데 평범한 먹방 영상에 예상치 못한 인물이 등장했다. 김범이 초밥을 맛있게 먹고 있던 순간, 빨간색 니트를 입은 누군가의 손이 화면 안으로 불쑥 들어온 것. 해당 인물은 김범의 턱과 볼을 향해 손을 뻗으며 장난을 쳤다.

갑작스러운 손길에 김범은 순간 당황한 듯했지만 이내 상대방을 바라보며 미소를 짓고 고개를 끄덕였다. 장난스러운 상황에서도 편안하고 친근한 분위기가 느껴졌다. 화면에 등장한 인물의 얼굴은 공개되지 않았으나 여성으로 추정되는 손이 김범의 얼굴 가까이 다가오는 모습에 관심이 집중됐다.

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김범이 일본 여행을 누구와 함께한 것인지, 해당 인물과 어떤 관계인지 궁금증을 자아냈다.

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앞서 김범은 SNS를 통해 일본에서 보낸 여유로운 휴가 일상을 공개해 화제를 모았다. 바다가 한눈에 내려다보이는 숙소에서 셀카를 촬영하는가 하면, 야외 수영장에서 휴식을 취하며 여유로운 시간을 만끽했다. 그가 머무른 숙소는 1박에 약 250만원에 달하는 고급 독채 풀빌라로 알려져 눈길을 끌었다.

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한편 1989년생인 김범은 올해 37세로, 데뷔 20주년을 맞았다.

2006년 데뷔한 김범은 MBC '거침없이 하이킥'과 KBS2 '꽃보다 남자'를 통해 대중적인 인기를 얻었다. 이후 '그 겨울, 바람이 분다', '구미호뎐', '로스쿨', '고스트 닥터' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

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올해는 SBS 드라마 '오늘도 매진했습니다'에서 글로벌 스킨케어 브랜드 전무이사 서에릭 역을 맡아 로맨틱 코미디 연기를 선보였다.

최근에는 데뷔 20주년 기념 팬미팅 투어 '페이지 인피니티'를 개최하고 국내외 팬들과 만나고 있다. 지난달 24일 인도네시아 자카르타를 시작으로 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 서울 등에서 팬미팅을 진행하거나 개최할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com