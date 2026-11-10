몰카 이어 일기장 훔쳐보기…'계약결혼' 32기 영수, 선 넘은 행동에 공분

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가상 결혼 생활을 그리는 예능에서 출연자의 도 넘은 사생활 침해 행보가 도마 위에 올랐다.

가상 아내 몰래 집안에 개인 카메라를 설치해 거센 질타를 받았던 '나는 솔로' 32기 영수가 이번에는 아내의 비밀 일기장까지 무단으로 열람해 시청자들의 공분을 사고 있다.

지난 9일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 프로그램 '계약결혼'에서는 32기 영수와 가상 아내인 '나솔사계' 13기 국화의 위태로운 신혼 2일 차 풍경이 전파를 탔다.

Advertisement

앞서 두 사람은 첫날밤부터 사전 동의 없이 설치된 개인 카메라 문제로 한차례 극심한 갈등을 겪었다.

그러나 갈등의 여운이 가시기도 전인 다음 날 아침, 32기 영수는 책상 위에 놓여 있던 13기 국화의 개인 일기장에 불쑥 손을 뻗었다. 그는 "뭐라고 썼는지 볼까", "이거 봐도 되는 건가? 갑자기 궁금하네"라며 망설임 없이 일기장을 펼쳐 읽기 시작했다.

Advertisement

일기장 속에는 신혼의 설렘 대신 참담한 심경이 가득했다.

Advertisement

13기 국화는 '둘째 날이다. 잠을 못 잤다. 엉엉. 옆에서 코를 너무 골았다. 울고 싶었다', '담배 냄새도 많이 맡고 심란한 이틀 차다. 어휴'라며 가상 남편 32기 영수와의 생활에서 겪은 극심한 스트레스를 솔직하게 기록해 둔 상태였다.

Advertisement

더욱 큰 충격을 안긴 것은 이후 이어진 32기 영수의 태도였다.

제작진과의 인터뷰에서 일기장을 훔쳐본 이유에 대해 묻자, 그는 "최근 드라마에서 본 대사가 있다. '모든 글은 보이고 싶은 마음으로 쓴다. 심지어 내 일기조차도'"라며 자신의 무단 열람 행위를 정당화하는 듯한 궤변을 늘어놓았다.

Advertisement

선을 넘은 행동을 스튜디오에서 지켜보던 MC 안정환 역시 경악을 금치 못했다.

안정환은 굳은 표정으로 "하여튼 어느 집이든 남자들이 문제"라며 32기 영수의 행동에 직격탄을 날렸다.

방송 직후 온라인 커뮤니티와 포털 반응은 싸늘하게 식었다. 누리꾼들은 "사전 동의 없는 카메라 설치도 모자라 남의 일기장까지 훔쳐보다니 기본적 예의가 실종됐다", "드라마 대사를 핑계 삼는 태도가 소름 돋는다", "가상 결혼이라도 명백한 사생활 침해"라며 거센 비판을 쏟아내고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com