'크래시2' 박준우 감독 "2년 전 이곳에서 제발회…다시 돌아와 감개무량"

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 박준우 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 박준우 감독이 '크래시2: 분노의 도로'로 돌아온 소감을 전했다.

박준우 감독은 10일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회에서 "2년 만에 돌아와 같은 배우들과 스태프들과 함께 하게 돼 감개무량하다"라고 했다.

'크래시2'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄수사팀(T.C.I)이 각종 교통범죄를 해결하는 과정을 그리며 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 이번 시즌에서는 남강서 소속이었던 T.C.I가 국가수사본부 광역수사대로 확대되면서 전국에서 발생하는 교통범죄를 수사한다.

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전 시즌에 이어 연출을 맡은 박 감독은 "2년 전에 이 자리에서 제작발표회를 했던 기억이 난다. 다시 같은 배우, 스태프들과 시즌2를 하게 되어 즐거웠고 개인적으로 감개무량한 기분"이라고 소감을 전했다.

한편 '크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com