'子학대 인정' SOS 아내, 입 열었다.."아이에게 용서받고 싶어 출연, 후회 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] '결혼 지옥' SOS 부부 아내가 전한 진심에 시청자들의 응원이 이어지고 있다. 잘못을 인정하고 변화를 선택한 용기에 격려가 쏟아졌다.

지난 11월 2일과 9일 2주간 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 189회와 190회에서는 "엄마인 저로부터 우리 아이를 구해 주세요"라며 도움을 요청한 'SOS 부부'의 사연이 공개됐다. 'SOS 부부' 아내는 아이의 울음에 감정을 통제하지 못하고 거칠게 반응한 뒤 자책하는 일상을 반복해 안타까움을 자아냈다. 이에 오은영 박사는 아내의 행동이 아동학대가 맞다고 단호하게 지적하는 한편, 어린 시절 오랜 폭력에 노출된 아내를 "아동학대 피해자이자 생존자"라고 분석했다.

'SOS 부부' 아내는 제작진의 조언에 따라 자신의 아동학대 사실을 직접 신고했고, 부부는 관련 절차에 따라 조사와 부모 교육을 받기 시작했다. 아내 역시 심리상담을 이어가고 있으며, 아동보호전문기관과 지자체, 경찰이 정기적으로 가족의 상태를 살피고 있는 상황. 상담으로부터 50여 일이 흐른 뒤에는 외출했던 엄마를 본 아이가 한걸음에 달려가 품에 안겼고, 아내도 아이와 눈을 맞추고 대화를 나누며 다정하게 놀아주는 달라진 모습을 보여 시청자들을 안도하게 했다.

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방송 이후 아내는 자신의 SNS를 통해 "제 잘못을 부정하지 않는다. 제가 한 행동은 아동학대가 맞다"라며 다시 한번 잘못을 인정했다. 이어 "아이에게 용서받고 제가 할 수 있는 모든 것을 고치고 싶었다. 아이를 살리기 위해 방송국의 도움을 받았다"라며 "욕먹을 것을 알고 출연한 만큼 후회는 없다. 아이를 진짜 잘 키우겠다"라고 다짐했다.

또한 "큰 용기를 내고 나간 방송인 만큼 얼른 좋아져 아이에게 매일 '엄마가 너를 너무 사랑해'라고 말하고 싶다"라며 자신이 변화하는 모습을 지켜봐 달라고 당부했다.

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방송 이후 비난을 감수하고도 먼저 도움을 요청한 'SOS 부부' 아내를 향한 시청자들의 따뜻한 격려가 이어지고 있다. 시청자들은 댓글을 통해 "숨어 있는 또 다른 'SOS 부부'를 위해 꼭 필요한 방송이라고 생각했어요. 그렇지 않았다면 학대의 대물림은 끝나지 않았을 것이고, 시간이 흐른 뒤 뉴스에 나왔을지도 모르니까요", "고생 많으셨어요. 꼭 안아드리고 싶어요. 오늘은 푹 주무시길 바라요", "쉽지 않은 선택이었을 텐데 용기 내주셔서 감사해요", "잘못을 인정하고 도움을 요청한 마음을 응원해요", "아이가 자라는 모습을 오래 지켜봐 주세요", "혼자 감당하지 마시고 도움을 받으며 천천히 회복하시길 바라요", "엄마와 아이 모두 안전하고 건강해지길 바라요", "변화하려는 모습을 끝까지 응원할게요"라고 응원의 메시지를 전했다.

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한편, MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'은 '애프터 특집' 등을 통해 출연 부부와 가족의 변화를 지속적으로 살피며, 일회성 상담에 그치지 않는 공영방송의 사회적 역할을 이어가고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com