"신현준 아내 회사에 오히려 부탁"...영화제 측, 특혜의혹 반박

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 신현준이 아내가 대표로 있는 회사와 삼척 해랑영화제 용역 계약을 맺은 사실이 알려지며 특혜 의혹이 제기된 가운데, 영화제 주최 측이 계약 배경을 직접 설명했다.

10일 JTBC 보도에 따르면 삼척 해랑영화제 준비를 담당한 한승태 삼척문화관광재단 콘텐츠운영 팀장은 최근 인터뷰에서 신현준 측에 먼저 행사 운영을 요청했다고 밝혔다.

한 팀장은 "우리가 신현준 씨에게 먼저 용역을 부탁했다"며 "신현준 씨가 아내 회사를 통해 절반 가격으로 개·폐막식을 진행했다"고 설명했다. 이어 "줄어든 예산 때문에 영화제가 중단될 상황이었는데 신현준 씨 덕분에 행사를 이어갈 수 있었다. 그런데 어떻게 아내 특혜 의혹이 나왔는지 모르겠다"고 덧붙였다.

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앞서 신현준이 조직위원장을 맡은 삼척 해랑영화제의 개·폐막식 운영 대행을 그의 아내 김경미 씨가 대표로 있는 제이스앤리버가 수주한 사실이 알려졌다. 계약 금액은 약 5220만 원으로, 별도의 경쟁 입찰 없이 업체를 선정하는 수의계약 방식으로 진행됐다. 이를 두고 일각에서는 신현준이 조직위원장이라는 지위를 활용해 아내 회사에 일감을 준 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

이에 대해 영화제 측은 예산 부족으로 행사 자체가 무산될 뻔했던 상황이었다고 해명했다.

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JTBC 보도에서 한 팀장은 지난해 행사 관계자들이 올해 개·폐막식과 무대 설치 등에 약 1억2000만 원의 예산을 요구했지만, 올해는 재단 출연금을 포함하더라도 전체 예산이 크게 줄었다고 설명했다. 영화 상영과 배우 초청, 부대행사 등을 모두 포함한 예산은 약 2억3000만 원이었으며, 개·폐막식에는 5000만 원 정도만 사용할 수 있었다는 것이다.

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기존 행사 관계자들이 해당 금액으로는 진행이 어렵다며 6월 계약을 포기하면서 영화제 개최 자체가 불투명해졌다. 내부에서도 현실적인 예산 문제로 행사를 중단하자는 의견이 나왔던 것으로 전해졌다.

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결국 주최 측은 조직위원장인 신현준에게 상황을 설명하고 도움을 요청했다. 한 팀장은 당시 예산 상황을 공개하며 개·폐막식을 5000만 원 안팎으로 진행할 수 있는 업체를 알아봐 달라고 부탁했다고 밝혔다.

이에 신현준은 "개·폐막식 문제를 해결할 수 있다면 영화제를 계속 진행할 수 있느냐"고 물었고, 주최 측이 가능하다고 답하면서 업체를 알아보게 됐다는 설명이다.

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계약에 참여한 회사의 사업 분야에 대해서도 설명이 나왔다. 신현준의 회사 HJ필름은 영화사로 분류돼 있었고, 아내가 운영하는 제이스앤리버는 설립 당시부터 영화 제작과 광고·홍보 영상 제작 등을 사업 목적으로 두고 있었다는 것이다.

또한 계약에는 개·폐막식 운영뿐 아니라 고 안성기 배우 회고전과 배창호 감독 특별전 관련 영화 5편의 상영, 배우 섭외 및 의전 업무 등도 포함됐다고 재단 측은 전했다.

한 팀장은 신현준 측이 행사 준비 과정에서 삼척과 서울을 오가며 실무를 도왔다고도 밝혔다. 그는 "신현준 씨가 영화제를 키워나가려는 의지가 컸고 행사 전반을 계속 협의했다"며 "적은 예산으로 행사를 진행해 중단될 뻔한 영화제를 무사히 마칠 수 있었다"고 말했다.

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이어 "영화제를 어떻게든 이어가려는 노력이 특혜 의혹으로 번져 당황스럽다"며 "내년 행사 진행에도 영향을 줄 수 있어 우려된다"고 덧붙였다.

한편 삼척 해랑영화제는 지난 9월 4일부터 5일까지 삼척해수욕장과 이사부독도기념관 등에서 개최됐다. 올해로 3회째를 맞은 행사에서는 고 안성기 배우에게 공로패를 전달했으며, 배창호 감독 특별전을 통해 '고래사냥', '기쁜 우리 젊은 날' 등 작품 5편을 상영했다.

배창호 감독과 배우 정보석, 박장춘 감독 등이 관객과의 대화에 참여했으며, 김보연, 박상원, 정보석, 정준호 등도 개막식에 참석했다.

이번 논란과 관련해 JTBC 엔터뉴스는 영화제 실무 책임자의 설명을 전했으며, 수의계약 과정의 적정성이나 특혜 여부가 별도로 확인된 것은 아니다.

tokkig@sportschosun.com