악뮤, VIP석 시야 논란 나흘 만에 결국 '앙코르콘' 슬그머니 '가격 강등'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 악뮤(AKMU)가 강릉 콘서트에서 17만6000원짜리 VIP석의 시야 문제로 논란에 휩싸인 가운데, 내년 1월 열리는 앙코르 콘서트의 좌석 등급과 가격을 조정했다. 일부 VIP석을 R석으로 낮추고 기존 시야제한석을 일반 좌석으로 변경하는 등 좌석배치도를 대폭 수정해 눈길을 끈다.

10일 공식 예매처 예스24에 따르면 악뮤는 내년 1월 2~3일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 3·4홀에서 열리는 '2026 AKMU 콘서트 투어 소문의 낙원' 앙코르 공연의 좌석배치도를 변경했다.

이번 변경은 지난 5일 최초 좌석배치도가 공개된 지 나흘 만이자, 강릉 공연에서 VIP석 시야 논란이 불거진 직후 이뤄졌다. 악뮤는 지난 9일 오후 8시 팬클럽 선예매를 진행했으며, 10일 오후 8시 일반 예매를 앞두고 있다.

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가장 눈에 띄는 변화는 VIP석의 위치와 가격이다. 당초 VIP석으로 분류됐던 103~107구역은 R석 계열로 조정됐다. 이에 따라 해당 구역의 티켓 가격도 기존 17만6000원에서 16만5000원으로 1만1000원 낮아졌다.

반면 기존 R석이었던 202~204구역과 210~212구역 일부는 VIP석으로 상향 조정됐다. 기존 시야제한석으로 분류됐던 201·213구역 역시 대부분 R석 계열로 변경됐으며, 일부 좌석만 S석으로 남았다. 101·109구역 등 일부 구역의 등급도 조정됐다.

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전체 티켓 가격 체계는 유지하면서 좌석 위치에 따른 등급을 다시 나눈 셈이다. 특히 기존 VIP석 일부의 등급을 낮추고 가격까지 인하했다는 점에서 최근 불거진 관람객들의 불만을 의식한 조치가 아니냐는 해석이 나온다.

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좌석 구조에 대한 안내도 한층 구체화됐다. 당초 스탠딩 구역과 지정좌석 구역으로 구분했던 좌석 유형을 변경된 배치도에서는 '스탠딩석', '플로어 지정석', '계단식 지정석'으로 세분화했다.

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특히 단차가 없는 평지에 의자를 설치하는 플로어 지정석과 높이 차이가 있는 계단식 지정석을 구분해 관객들이 예매 전 좌석 구조를 확인할 수 있도록 했다.

이 같은 변화가 주목받는 이유는 지난 7일 강원 강릉 스피드스케이팅경기장에서 열린 악뮤 콘서트에서 VIP석 시야 문제가 불거졌기 때문이다.

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당시 공연에서는 경기장 바닥에 의자를 설치한 플로어 좌석이 모두 17만6000원짜리 VIP석으로 판매됐다. 그러나 앞뒤 좌석 사이에 높이 차이가 없어 뒷자리 관객들이 무대를 제대로 볼 수 없었다는 불만이 쏟아졌다.

실제 관람객들은 SNS를 통해 "17만6000원 VIP석인데 무대는 하나도 안 보이고 스탠딩하는 순간 스크린도 안 보인다", "VIP석 시야가 시야제한석 수준이었다", "단차 없는 좌석은 지하철 같았다" 등의 후기를 남겼다.

일부 관객은 공연 도중 관람을 포기했다고 주장하는가 하면, 비싼 티켓 가격에 걸맞은 관람 환경이 제공되지 않았다며 환불을 요구하기도 했다.

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이런 상황에서 별도의 사과나 입장 없이 강릉 공연 직후 고양 앙코르 콘서트의 좌석 등급과 가격이 변경되면서 관심이 집중되고 있다. 무엇보다 좌석 등급 조정이 실제 시야 개선으로 이어질지가 관건이다. 앙코르 공연장인 킨텍스 역시 전시장에 객석을 설치하는 구조인 만큼 좌석 위치와 단차 등에 따라 관람 환경이 달라질 수 있기 때문이다.

한편 악뮤는 오는 21~22일 대구 공연을 시작으로 대전, 부산, 광주에서 전국투어를 이어간다. 강릉 공연에서 제기된 관객들의 불만이 남은 공연의 좌석 운영에도 반영될지 주목된다.

olzllovely@sportschosun.com