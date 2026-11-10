'크래시2' 곽선영 "가족 싸움이지만, 박준우 감독님과 함께 '허수아비' 시청률 이기고파"

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 곽선영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 곽선영이 '크래시2: 분노의 도로'로 돌아온 가운데, 목표 시청률에 대해 이야기했다.

곽선영은 10일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회에서 "박준우 감독님과 함께 ENA에서 작업하면 시청률이 잘 나왔다"며 "가족 싸움이지만, '허수아비'를 이기고 싶다"라고 했다.

'크래시2'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄수사팀(T.C.I)이 각종 교통범죄를 해결하는 과정을 그리며 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 이번 시즌에서는 남강서 소속이었던 T.C.I가 국가수사본부 광역수사대로 확대되면서 전국에서 발생하는 교통범죄를 수사한다.

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곽선영은 실전 무술과 한 번 물면 놓지 않는 지독한 수사 본능으로 도로 위를 평정하는 민소희를 연기했다. 그는 "시즌1과 다르지 않게 말보단 행동이 앞서는 반장이다. 시즌1과 마찬가지로 저의 애착 자동차인 그랜저로 열심히 카액션을 선사해 드릴 예정"이라고 밝혔다.

박 감독과는 '크래시', '허수아비'에 이어 '크래시2'로 또 한 번 뭉쳤다. 박 감독은 "지난 3년간 '메리 킬즈 피플' 특별출연까지 합하면 곽선영과 네 작품을 함께했다. 주변 동료들도 왜 곽선영과 계속 같이 하냐고 물어보면, 제가 팬이라고 말한다. 곽선영을 너무 좋아하기 때문에 1순위로 두고 한다. 감독과 배우의 관계이긴 하지만, 여러 작품을 하다 보니 곽선영이 잘하는 게 뭔지 알 것 같다. 연기에 있어서 요구할 때 1을 요구하면 10을 내어줄 수 있는 배우다"라고 말했다.

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이에 곽선영은 "감독님이 1을 요구하면 10을 해낸다고 말씀해 주셨지만, 그런 환경을 만들어주신 감독님과 스태프 분들이 계셔서다. 오히려 제가 더 감사한 현장이었다. 감독님이 어떤 역할이든 주신다면, 작은 역할이더라도 대사가 없더라도 지나가는 행인 역할이더라도 참여하고 싶다"고 전했다. 목표 시청률에 대해선 "공교롭게도 저희가 ENA에서 함께 작업했을 때 시청률이 잘 나왔다. 그것을 감히 강점으로 꼽아보겠다. 가족 싸움이지만, '허수아비'를 이기고 싶은 마음"이라고 간절함을 내비쳤다.

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한편 '크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com