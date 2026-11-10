박지성 "NCT 드림에선 막내온탑…'크래시2'에선 선배들 보고 많이 배워"

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 박지성이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 NCT 멤버 겸 배우 박지성이 '크래시2: 분노의 도로'로 연기에 도전한 소감을 전했다.

박지성은 10일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회에서 "NCT 드림에서는 '막내온탑'이지만, 촬영장에서는 선배님들을 보면서 많이 배웠다"라고 했다.

'크래시2'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄수사팀(T.C.I)이 각종 교통범죄를 해결하는 과정을 그리며 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 이번 시즌에서는 남강서 소속이었던 T.C.I가 국가수사본부 광역수사대로 확대되면서 전국에서 발생하는 교통범죄를 수사한다.

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NCT 멤버인 박지성은 '크래시2'를 통해 본격적으로 연기 활동에 나섰다. 남강경찰서 교통과 소속 순경 지대세로 변신한 그는 "'크래시2'에 새롭게 합류했다"며 "쾌활한 성격과 열정을 가진 에너자이저 신입 막내이지만, 남모를 아픔도 가지고 있는 매력적인 인물"이라고 소개했다.

박 감독은 현장에서 본 박지성에 대해 "인기가 많더라. 아이돌이기 때문에 바쁜 공연 일정이 있는데도 불구하고 액션스쿨에 가서 연출이 원하는 걸 따로 시간을 내서 연습을 하더라"고 감탄을 표했다.

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실제로 NCT 드림에서 막내를 맡고 있는 박지성은 "팀에서도 막내이고 T.C.I에서도 막내이지만 느낌이 달랐다. 멤버들과는 인생의 절반을 넘게 보내지 않았나. 제 입으로 말하긴 좀 그렇지만, 형들 말로는 '막내온탑'이라고 하더라. 멤버들과는 친구 같은 느낌이라면, 촬영장에서는 옆에서 보고 배울 선배들이 계셨다"고 전했다.

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'크래시2'에 합류한 이후, NCT 멤버들의 반응에 대해선 "멤버들은 많이 놀렸다. '네가 뭔데 저 선배들과 함께 연기하냐'고 하더라. 오히려 위로가 됐다. 저희만의 방식이라서 좋았다"고 웃으며 말했다. "멤버들 중 누가 가장 많이 놀렸냐"는 물음에는 "한 명을 특정할 순 없는데, 모두가 다 같이 놀렸다"고 답했다.

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한편 '크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com