이기용, 182cm 큰 키가 연애 걸림돌.."남자들이 부담스러워해"

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이기용이 182cm 큰 키를 연애의 걸림돌 중 하나로 꼽아 눈길을 끌었다.

8일 이기용은 "그냥 그렇다고요"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

영상 속 그는 "키 큰 언니 182cm. 연애 못하는 이유는?"이라는 자막과 함께 연애가 쉽지 않은 이유를 언급했다. 이기용은 40대가 된 후 더 좁아진 인간관계, 혼자 보내는 생활에 익숙해진 점 등을 꼽았다. 또한 연애하고 싶지만 누군가에게 집중할 에너지가 부족하고 혼자만의 편안함도 포기하기 어렵다고.

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특히 182cm의 큰 키 때문에 연애가 쉽지 않다고 언급해 눈길을 끌었다. 이기용은 "남자들은 생각보다 여자 키를 부담스러워함(내가 키를 줄일 수도 없고)"라며 솔직하게 털어놨다.

한편 이기용은 2002년 한국 슈퍼모델 선발대회에서 대상을 받으며 연예계에 데뷔, 광고 모델과 배우로 활약했다. 2011년 드라마 '작전' 이후 연예계 활동을 중단했으며 지난해 식당에서 일하는 근황이 공개돼 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com