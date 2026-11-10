'득남' 고우리, 생후 1개월 子 벌써 이렇게 컸나…판박이 얼굴 '심쿵'

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 레인보우 출신 배우 고우리가 자신을 쏙 빼닮은 듯한 귀여운 아들의 근황을 공개하며 육아 중인 엄마의 현실을 유쾌하게 표현했다.

고우리는 10일 자신의 SNS 스토리를 통해 아들의 모습이 담긴 짧은 영상과 함께 재치 있는 게시물을 공개했다.

공개된 영상에는 생후 한 달 된 아들이 하얀색 옷을 입고 침대에 누워 있는 모습이 담겼다. 동그란 눈을 크게 뜨고 카메라를 바라보는 아기는 입을 살짝 벌린 채 사랑스러운 표정을 짓고 있다. 통통한 볼과 똘망똘망한 눈망울이 시선을 사로잡는다. 고우리는 영상에 "왜 항상 아이 사진만 올려?"(Why do you always post only kid pictures?)라는 질문을 자막으로 넣어 눈길을 끌었다.

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이어지는 영상에는 'Me'(나)라는 문구와 함께 머리가 헝클어지고 지친 듯한 모습으로 앉아 있는 사극의 한 장면이 등장한다. 출산 후 이어지는 육아에 자신의 모습은 차마 공개하기 어렵다는 듯 귀여운 아들의 영상과 대비되는 코믹한 장면으로 육아 중인 엄마의 현실을 재치 있게 표현한 것.

아들의 폭풍 성장 근황도 눈길을 끈다. 고우리는 앞서 지난달 14일 아들의 얼굴을 처음 공개하며 "너무너무 궁금했던 우리 준이는 아빠를 많이 닮은 것 같다"고 밝힌 바 있다. 당시에도 하얀 속싸개에 싸인 채 카메라를 바라보는 아들의 똘망똘망한 이목구비가 화제를 모았다. 이번에는 한층 또렷해진 눈망울과 표정으로 아빠를 닮은 붕어빵 비주얼을 뽐냈다.

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한편 고우리는 지난 2022년 10월 5세 연상의 비연예인 사업가와 결혼, 결혼 4년 만인 지난 10월 6일 첫아들을 품에 안았다.

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당시 고우리는 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났다. 응원해주신 모두 복 받아라"라며 출산 소식을 직접 전했다.

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이후 제왕절개 출산 과정과 산후조리원 생활을 공개하며 초보 엄마의 일상을 공유해 왔다. 출산 직후 심한 두통으로 수혈까지 받았던 경험을 털어놓으며 출산 후 겪은 고충을 전하기도 했다.

2009년 레인보우로 데뷔한 고우리는 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 '하나뿐인 내편', '슬플 때 사랑한다', '가우스전자' 등에 출연했다. 최근에는 레인보우 멤버 조현영과 유닛 '레인보우18'로도 활동했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com