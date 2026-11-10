'태진아 아들' 이루, 치매母 위해 합가했는데..독감 판정에 울컥 "나보다 엄마 걱정돼"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 태진아의 아들이자 가수 이루가 독감 판정을 받은 가운데, 치매를 앓고 있는 어머니를 향한 걱정을 드러냈다.

10일 이루는 자신의 SNS 계정에 "결국 독감 판정. 자체 격리 중"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 이루가 방 안 침대에 누워 수액을 맞고 있는 모습이 담겼다. 독감 판정을 받은 뒤 다른 가족들에게 전염되지 않도록 스스로 격리에 들어간 것으로 보인다.

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무엇보다 이루는 자신의 건강보다 어머니를 먼저 걱정했다. 그는 "나보단 엄마가 걱정이다. 며칠 마스크 두 개 끼고 위생장갑 끼고 케어해드렸는데 걱정이다 하.."라고 덧붙였다.

독감 판정을 받기 전까지 치매를 앓고 있는 어머니를 직접 돌봤던 만큼, 혹시라도 어머니에게 독감이 옮겨가지는 않을까 염려하는 마음을 내비친 것. 자신의 몸이 아픈 상황에서도 어머니의 건강을 먼저 걱정하는 이루의 모습이 안타까움을 자아낸다.

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앞서 이루는 지난 2월 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 출연, 어머니를 돌보기 위해 합가했다고 밝힌 바 있다. 이루는 "처음에는 거짓말인 줄 알았다. 치매 사실을 제대로 받아들이기 시작한 지는 2,3년 정도밖에 안 된 것 같다"면서 "그 전에는 치매를 받아들일 수 없을 정도로 부정했었고 힘들었다"라고 털어놨다.

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그는 "새벽에 들어왔는데 안방이 소란스러워서 가보니까 (아버지가)휘청휘청하시면서도 어머니가 힘쓰시면 아버지가 붙잡고 하는 모습을 보고 '이러다가는 아버지도 어디 다치실 수도 있고 아니면 병이 나실 수도 있겠구나'라는 생각이 들더라. 순간 철렁했었다"라고 전했다.

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이루는 "아버지도 나이가 드시고 어머니도 연세가 있으시고 이 상황을 끌어갈 수 있는 사람이 이 집안에 현재 나밖에 없다는 생각이 들더라"라며 "빨리 정신 차리고, 내가 도울 수 있는 상황이 있으면 뭐라고 해야 하지 않을까 생각이 들더라"면서 다시 합가를 하게 된 이유를 밝혔다.