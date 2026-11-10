'싱글맘' 한그루, '학원 안보내기' 육아 소신 접었다..."애들이 가고 싶다고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 한그루가 자녀들의 뜻을 존중해 수학학원 상담에 나선 근황을 공개하며 달라진 교육 방침을 고백했다.

10일 한그루의 유튜브 채널에는 자녀들과 함께 수학학원 상담에 나선 일상이 공개됐다.

이날 한그루는 "우리 라온이 다온이가 학원을 가고 싶다고 해서 같이 상담을 가보고 있다"라며 쌍둥이들의 친구들까지 함께 모여 수학학원 상담을 받으러 가는 모습을 공개했다.

Advertisement

상담을 받으러 가는 길 한그루는 자녀가 먼저 학원에 다니고 싶다는 뜻을 밝혔다고 전했다.

그는 "라온이가 저한테 '내가 수학이 좀 필요할 것 같다. 학원을 보내달라'고 하더라"라며 "왜 그러냐고 물어봤더니 '누구보다 더 잘하고 싶은 마음은 없지만 학교 진도는 따라가야 할 것 같다'고 했다"고 설명했다.

Advertisement

이어 "그래서 오케이 하고 학원을 알아봤다"라며 "집 근처로 알아봤다. 멀리 가는 건 힘드니까. 학교 옆에 바로 붙어 있으니까 가깝고 좋지 않나"라고 학원을 선택한 이유를 밝혔다.

Advertisement

한그루는 "그래서 상담 신청을 그날 바로 했다. 저는 이렇게 필요하다고 얘기하면 시켜주는 엄마다"라고 덧붙이며 자녀의 의견을 존중하는 교육관을 드러냈다.

Advertisement

특히 이번 모습은 앞서 밝혔던 교육 소신과도 맞닿아 있어 눈길을 끌었다.

한그루는 과거 자녀들을 학원에 보내지 않는 이유에 대해 "애들을 학원에 안 보내는 이유가 그거다. 내가 학교에 가만히 앉아 있는 걸 못 할 것 같다. 얘네가 학교에 가만 앉아 있는 시간이 얼마나 괴롭겠냐. 정말 최선을 다하는 거다"라며 "그걸 나름 열심히 하고 있으니까 '끝나고라도 놀아라' 해서 안 보내는 것"이라고 아이들이 학교생활에 충실한 만큼 방과 후에는 자유롭게 놀 수 있도록 해주고 싶다고 설명한 바 있다.

Advertisement

학원에 보내지 않겠다는 기존의 교육 방침을 고수하기보다 자녀가 필요성을 느끼고 먼저 요청하자 이를 흔쾌히 받아들인 한그루의 모습에 관심이 모인다.

한편 한그루는 2011년 가수로 데뷔한 뒤 배우로 활동해왔다. 2022년 이혼 후 두 자녀를 양육하고 있으며, 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.