‘700억 건물주’ 서장훈, 한 달 지출 공개했다..“200만 원도 안 돼” (물어보살)

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 농구선수 서장훈이 수입을 넘어서는 소비로 카드 대금까지 연체한 20대 여성에게 현실적인 조언을 건넸다.

지난 9일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'에는 동생의 경제적 문제로 고민하는 31세 여성이 출연했다.

이날 사연자는 29세 동생이 매달 받는 월급보다 더 많은 돈을 사용하고 카드값까지 연체하고 있다며 걱정을 털어놨다. 동생의 월수입은 약 200만 원으로, 친구들과 어울리거나 외식하고 배달 음식을 시켜 먹는 데 상당한 금액을 지출하는 것으로 전해졌다.

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특히 올해에만 카드 대금을 네 차례나 연체했다. 연체 금액은 각각 250만 원, 200만 원, 200만 원, 290만 원 수준이었다. 부모님과 함께 거주해 주거비 부담이 크지 않은 상황에서도 모아둔 자산은 없고 빚만 쌓여 있었다.

가족들의 경제적 부담도 커졌다. 부모님이 올해 동생의 카드 대금 400만 원을 대신 갚아줬으며, 언니 역시 400만 원을 빌려줬지만 상환 약속이 제대로 지켜지지 않았다고 한다. 매달 50만 원씩 갚기로 했음에도 언니가 먼저 연락해야 했고, 돈을 돌려달라고 하면 며칠씩 연락을 피하는 일도 있었다.

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이야기를 들은 서장훈은 동생의 소비 규모에 놀라움을 나타냈다. 그는 "너 내가 보니까 나보다 돈을 많이 쓴다"고 말하며 수입에 맞지 않는 지출을 지적했다.

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이어 자신의 소비 습관을 예로 들었다. 서장훈은 "나는 집에서 음식을 시켜 먹거나 외식을 해도 하루에 2만~3만 원 정도 쓴다. 한 달 식비가 100만 원을 넘지 않는다"고 설명했다.

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또한 "쇼핑도 거의 하지 않고 옷도 잘 사지 않는다. 나 자신을 위해 한 달 동안 쓰는 돈이 200만 원도 안 된다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

서장훈은 당장의 즐거움만 좇기보다 앞으로의 삶을 생각해야 한다고 강조했다. 돈은 미래에 필요한 상황을 대비하기 위해 모아야 하는 만큼, 수입을 모두 소비하는 생활에서 벗어나야 한다는 조언이다.

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이수근 역시 동생의 지출 습관을 지적하며 무리한 소비를 줄여야 한다는 데 공감했다. 서장훈은 작은 즐거움을 누리는 것도 좋지만 이를 매일 반복하면 결국 감당하기 어려운 지출로 이어진다고 강조했다.

한편 서장훈은 연예계 대표적인 부동산 자산가로도 잘 알려져 있다. 과거 방송에서는 서울 서초동과 흑석동, 서교동 등에 보유한 건물의 가치가 700억 원 이상으로 추산된다는 내용이 소개되기도 했다.

tokkig@sportschosun.com