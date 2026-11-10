'크래시2' 이민기 "시즌1과 달라진 점? 약간의 사회성 생겼다"

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 이민기가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민기가 '크래시2: 분노의 도로'에 합류하면서 달라진 점을 이야기했다.

이민기는 10일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회에서 "시즌1보다 약간의 사회성도 생겼고, 감정적으로도 동화된 부분이 생겼다"라고 했다.

'크래시2'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄수사팀(T.C.I)이 각종 교통범죄를 해결하는 과정을 그리며 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 이번 시즌에서는 남강서 소속이었던 T.C.I가 국가수사본부 광역수사대로 확대되면서 전국에서 발생하는 교통범죄를 수사한다.

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이민기는 '인간AI' 같은 분석력으로 사건의 원인을 규명하고 작은 단서 하나도 놓치지 않는 차연호 역으로 돌아왔다. 그는 전 시즌과 달라진 점에 대해 "약간의 사회성도 생겼고, 팀원들과 오랜 생활을 하면서 감정적으로도 동화된 부분이 생겼다"고 밝혔다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "안전을 기반으로 열심히 연습했다"며 "저를 평가하자면, 생각보다 운전을 잘할 때가 있어서 스스로 놀랄 때가 있다. 또 색달랐던 건, 카메라를 달고 경차 액션을 하는데 차가 너무 가벼우니까 차가 돌더라. 곽선영 누나가 옆에서 비명을 질렀다"고 말했다.

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한편 '크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com