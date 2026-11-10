[SC현장] "막내 NCT 지성도 합류"…2년 만에 돌아온 '크래시2', '허수아비' 넘을까(종합)

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 이호철, 이민기, 곽선영, 문희, 허성태, 박지성(왼쪽부터) 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

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[스포츠조선 안소윤 기자] '크래시2: 분노의 도로'가 전 시즌보다 더 짜릿하고 판 커진 액션으로 돌아온다.

ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회가 10일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 진행됐다. 현장에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 박지성과 박준우 감독이 참석했다.

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 박준우 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

'크래시2'(극본 오수진, 연출 박준우)는 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 시즌1은 교통범죄수사팀(T.C.I)이 각종 교통범죄를 해결하는 과정을 그리며 ENA 역대 드라마 시청률 2위를 기록했다. 이번 시즌에서는 남강서 소속이었던 T.C.I가 국가수사본부 광역수사대로 확대되면서 전국에서 발생하는 교통범죄를 수사한다.

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전 시즌에 이어 연출을 맡은 박 감독은 "2년 전에 이 자리에서 제작발표회를 했던 기억이 난다. 다시 같은 배우, 스태프들과 시즌2를 하게 되어 즐거웠고 개인적으로 감개무량한 기분"이라고 소감을 전했다.

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 이민기가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

이민기는 '인간AI' 같은 분석력으로 사건의 원인을 규명하고 작은 단서 하나도 놓치지 않는 차연호 역으로 돌아왔다. 그는 전 시즌과 달라진 점에 대해 "약간의 사회성도 생겼고, 팀원들과 오랜 생활을 하면서 감정적으로도 동화된 부분이 생겼다"고 밝혔다.

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이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "안전을 기반으로 열심히 연습했다"며 "저를 평가하자면, 생각보다 운전을 잘할 때가 있어서 스스로 놀랄 때가 있다. 또 색달랐던 건, 카메라를 달고 경차 액션을 하는데 차가 너무 가벼우니까 차가 돌더라. 곽선영 누나가 옆에서 비명을 질렀다"고 말했다.

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ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 곽선영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

곽선영은 실전 무술과 한 번 물면 놓지 않는 지독한 수사 본능으로 도로 위를 평정하는 민소희를 연기했다. 그는 "시즌1과 다르지 않게 말보단 행동이 앞서는 반장이다. 시즌1과 마찬가지로 저의 애착 자동차인 그랜저로 열심히 카액션을 선사해 드릴 예정"이라고 밝혔다.

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박 감독과는 '크래시', '허수아비'에 이어 '크래시2'로 또 한 번 뭉쳤다. 박 감독은 "지난 3년간 '메리 킬즈 피플' 특별출연까지 합하면 곽선영과 네 작품을 함께했다. 주변 동료들도 왜 곽선영과 계속 같이 하냐고 물어보면, 제가 팬이라고 말한다. 곽선영을 너무 좋아하기 때문에 1순위로 두고 한다. 감독과 배우의 관계이긴 하지만, 여러 작품을 하다 보니 곽선영이 잘하는 게 뭔지 알 것 같다. 연기에 있어서 요구할 때 1을 요구하면 10을 내어줄 수 있는 배우다"라고 말했다.

이에 곽선영은 "감독님이 1을 요구하면 10을 해낸다고 말씀해 주셨지만, 그런 환경을 만들어주신 감독님과 스태프 분들이 계셔서다. 오히려 제가 더 감사한 현장이었다. 감독님이 어떤 역할이든 주신다면, 작은 역할이더라도 대사가 없더라도 지나가는 행인 역할이더라도 참여하고 싶다"고 전했다. 목표 시청률에 대해선 "공교롭게도 저희가 ENA에서 함께 작업했을 때 시청률이 잘 나왔다. 그것을 감히 강점으로 꼽아보겠다. 가족 싸움이지만, '허수아비'를 이기고 싶은 마음"이라고 간절함을 내비쳤다.

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허성태는 아내를 뺑소니 사고로 잃은 정채만 역을, 이호철은 교통범죄 분석을 담당하는 우동기 역을, 문희는 정보 수집과 현장 수정에 능한 어현경 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 이호철, 이민기, 곽선영, 문희, 허성태, 박지성(왼쪽부터) 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

ENA 월화드라마 '크래시2' 제작발표회가 10일 오후 서울 상암동 스탠포트호텔에서 열렸다. 배우 박지성이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.10/

NCT 멤버인 박지성은 '크래시2'를 통해 본격적으로 연기 활동에 나섰다. 남강경찰서 교통과 소속 순경 지대세로 변신한 그는 "'크래시2'에 새롭게 합류했다"며 "쾌활한 성격과 열정을 가진 에너자이저 신입 막내이지만, 남모를 아픔도 가지고 있는 매력적인 인물"이라고 소개했다.

박 감독은 현장에서 본 박지성에 대해 "인기가 많더라. 아이돌이기 때문에 바쁜 공연 일정이 있는데도 불구하고 액션스쿨에 가서 연출이 원하는 걸 따로 시간을 내서 연습을 하더라"고 감탄을 표했다.

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실제로 NCT 드림에서 막내를 맡고 있는 박지성은 "팀에서도 막내이고 T.C.I에서도 막내이지만 느낌이 달랐다. 멤버들과는 인생의 절반을 넘게 보내지 않았나. 제 입으로 말하긴 좀 그렇지만, 형들 말로는 '막내온탑'이라고 하더라. 멤버들과는 친구 같은 느낌이라면, 촬영장에서는 옆에서 보고 배울 선배들이 계셨다"고 전했다.

'크래시2'에 합류한 이후, NCT 멤버들의 반응에 대해선 "멤버들은 많이 놀렸다. '네가 뭔데 저 선배들과 함께 연기하냐'고 하더라. 오히려 위로가 됐다. 저희만의 방식이라서 좋았다"고 웃으며 말했다. "멤버들 중 누가 가장 많이 놀렸냐"는 물음에는 "한 명을 특정할 순 없는데, 모두가 다 같이 놀렸다"고 답했다.

한편 '크래시2'는 16일 오후 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 디즈니+에서도 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com