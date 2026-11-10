이재진, '89만원' 젝키 디너쇼 폭로에 주최사 즉각 반박 "본인이 먼저 제안해"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 젝스키스 이재진이 연말 개최 예정인 디너쇼에 불참을 선언하면서 주최 측과 갈등을 빚고 있다. 이재진이 출연 계약 미체결과 티켓 예매 및 환불 문제 등을 이유로 행사 참여를 거부한 가운데, 주최 측은 오히려 이재진이 먼저 행사를 제안했으며 출연 의사를 번복했다고 맞서면서 양측의 입장이 첨예하게 대립하고 있다.

논란은 이재진이 10일 자신의 SNS를 통해 공식적으로 불참 의사를 밝히면서 불거졌다. 그가 불참을 선언한 행사는 오는 12월 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열릴 예정인 '더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE)-젝키의 못다 한 이야기'다. 해당 행사는 젝스키스 출신 고지용, 장수원, 이재진이 함께하는 연말 디너쇼 형식으로 기획됐다. 그러나 행사 공개 이후 최대 89만8400원에 달하는 금액이 안내되면서 고가 티켓 논란이 불거지고 했다.

이재진은 행사 출연을 논의한 사실은 인정하면서도 정식 계약서에 서명하지 않았다는 점을 강조했다. 이미 주최 측에 여러 차례 불참 의사를 전달했지만 받아들여지지 않았다는 주장이다. 여기에 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 입금과 환불 문제까지 제기하며 시정을 요구했으나 해결되지 않았다고 설명했다.

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특히 자신이 행사를 직접 기획했다는 일부 보도에 대해서도 사실이 아니라며 반박했다. 자신의 이름과 사진을 활용한 홍보를 중단해 달라는 요구까지 덧붙이며 행사와 관련한 선을 분명히 그었다.

이재진의 입장이 공개되자 주최사 마운틴무브먼트스토리도 즉각 반박에 나섰다. 같은 날 공식 입장을 통해 행사 기획은 물론 출연 협의 과정까지 이재진의 설명과 다른 부분이 있다고 주장했다.

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주최 측은 행사의 출발점부터 이재진의 주장을 반박했다. 이들은 "당사가 일방적으로 먼저 기획해 이재진에게 제안했다는 설명은 협의 경위와 다르다"며 "고지용이 언론 인터뷰에서 밝혔듯, 지난여름 이재진이 먼저 함께 행사를 열어보자고 제안해 장수원까지 합류하는 행사로 발전한 것"이라고 밝혔다.

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출연 여부를 둘러싼 협의 과정도 구체적으로 설명했다. 주최 측에 따르면 이재진 측은 지난 5일 불참 의사를 한 차례 전달했지만, 이후 다시 참여하겠다는 뜻을 밝히면서 포스터 제작을 위한 자료를 요청했다. 이에 주최 측은 세 사람의 출연을 전제로 준비를 진행했고, 다음 날인 6일에는 세 멤버가 참여하는 것을 전제로 인터뷰까지 진행했다는 설명이다. 하지만 이재진 측은 7일 다시 불참 의사를 전달했다고 주장했다.

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논란이 된 티켓 예매와 환불 문제에 대해서도 주최 측은 다른 입장을 내놨다. "당사가 확인한 바에 따르면 이재진 팬 가운데 결제를 진행한 인원은 2명이며 환불 요청 건은 한 건도 없다"며 "객관적인 거래 자료를 기준으로 투명하게 처리하겠다"고 밝혔다. 이재진이 제기한 환불 관련 문제와 관련해 실제 거래 내역을 토대로 대응하겠다는 것이다.

또한 이번 사안이 다른 멤버들에게까지 번지는 상황에 대해서도 선을 그었다. 주최 측은 "이재진의 입장문은 고지용, 장수원과 사전에 공유되거나 협의된 내용이 아니다"라고 강조했다. 이어 "남은 행사와 팬들의 피해를 최소화하기 위해 행사 구성을 재정비하고 있다"고 전했다.

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결국 이번 논란은 행사 기획 주체와 출연 계약 여부, 불참 의사를 전달한 시점, 티켓 환불 문제 등을 둘러싼 양측의 주장이 정면으로 맞서는 양상으로 번졌다. 오는 12월 예정된 행사가 어떤 형태로 진행될지, 이재진과 주최 측이 추가 입장을 내놓을지에도 관심이 집중되고 있다.

다음은 마운틴무브먼트스토리 측 입장문 전문

THE TREE in INSPIRE 관련 공식입장 및 사실관계 안내

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마운틴무브먼트스토리입니다.

금일 공개된 이번 행사 관련 한 멤버의 입장문과 이에 따른 보도에 관하여, 기존에 공개된 내용 및 당사가 확인하고 있는 행사 협의 경위와 다른 부분이 있어 정확한 사실관계를 밝힙니다.

당사는 무엇보다 팬 여러분께 정확한 정보를 전달하고, 사실과 다른 내용으로 인한 혼란과 피해를 최소화하는 것을 최우선으로 하고 있습니다.

이번 행사는 상당 기간 멤버들 사이에서 논의된 내용을 토대로 준비되어 왔습니다. 특히 2026년 11월 5일부터 7일까지 출연 의사의 변경과 재확인 과정이 있었으며, 당사는 그때마다 전달받은 의사를 토대로 행사 준비와 언론 대응을 진행했습니다.

1. 행사 제안 및 기획 경위에 대하여

이번 행사가 당사가 일방적으로 먼저 기획하여 이재진에게 출연을 제안하면서 시작되었다는 취지의 설명은 당사가 확인하고 있는 협의 경위와 다릅니다.

당사는 이재진과 직접 연락하거나 개인적으로 메시지를 주고받은 사실이 없습니다.

행사와 관련한 의견, 관련 서류, 홍보물 사용 및 저작권 문제로 기존 사진을 사용할 수밖에 없었던 사정 등은 멤버들을 통한 협의와 전달 과정에서 논의됐습니다. 당사는 당시 전달받은 의견과 지정된 자료를 토대로 행사 준비와 홍보를 진행했습니다.

2026년 11월 6일 공개된 고지용의 인터뷰에서도 고지용은 지난여름 이재진으로부터 함께 행사를 열어보자는 제안을 받았고, 처음에는 버스킹에 관한 이야기가 있었으며 이후 장수원까지 합류하면서 세 사람이 함께하는 행사로 발전했다고 밝혔습니다. 또한 이재진과 장수원을 믿고 행사 참여를 결정했다는 취지도 분명히 밝혔습니다.

따라서 멤버들 사이에서 이루어진 행사의 최초 논의와 이후 당사가 담당한 구체적인 제작·운영 과정은 명확히 구분되어야 합니다.

당사는 이번 행사의 시작과 협의 경위가 실제 과정과 다르게 전달되어서는 안 된다는 입장입니다.

2. 출연 의사 변경과 11월 6일 인터뷰 경위

출연 여부와 관련하여 정확한 시간적 경위를 밝힙니다.

이재진 측에서는 2026년 11월 5일 한 차례 행사에 참여하지 않겠다는 의사를 전달했습니다.

그러나 이후 다시 행사에 참여하겠다는 취지의 의사를 전달하면서 행사 관련 포스터 자료를 요청했습니다.

당사와 다른 멤버들은 이러한 의사 전달을 근거로 이재진의 행사 참여 의사가 다시 확인된 것으로 받아들였고, 안심한 상태에서 행사 준비를 계속 진행했습니다.

이러한 상황에서 2026년 11월 6일 고지용의 언론 인터뷰가 진행됐습니다.

해당 인터뷰에서 고지용은 이재진이 먼저 함께 행사를 열어보자고 제안한 경위와 장수원의 합류 이후 세 사람이 함께하는 행사로 발전한 과정을 설명했습니다. 해당 인터뷰는 2026년 11월 6일 오전 10시 17분에 게재됐습니다.

따라서 고지용이 11월 6일 세 사람의 참여를 전제로 인터뷰한 것은, 전날인 11월 5일 이재진 측에서 다시 참여 의사를 전달하고 포스터 자료까지 요청한 이후였습니다.

이후 이재진 측이 다시 불참 의사를 전달한 시점은 2026년 11월 7일입니다.

당사는 위와 같은 출연 의사 변경 과정과 관련된 메시지 및 자료를 보존하고 있습니다.

따라서 고지용이 이미 이재진의 최종 불참 의사가 확정된 사실을 알고도 세 사람이 함께 출연하는 것처럼 인터뷰했다는 식의 해석은 사실과 다릅니다.

장수원 역시 당시 전달된 참여 의사를 토대로 행사 준비에 함께한 것이며, 이번 사안으로 인해 사실과 다른 책임이나 비난이 고지용과 장수원에게 전가되어서는 안 됩니다.

3. 출연 협의 및 계약 관련 사항

출연 협의 과정과 계약 체결 여부에 관해서는 당사가 보유한 실제 협의 기록과 관련 문서를 기준으로 확인하고 있습니다.

당사는 확인되지 않은 내용을 근거로 계약 체결 여부나 특정인의 법적 책임을 단정하지 않겠습니다.

다만 계약서 서명 여부와 별개로 이번 행사에 관한 논의와 준비가 실제로 어떠한 과정으로 진행됐는지, 출연 의사가 언제 어떻게 전달되고 변경됐는지를 확인할 수 있는 관련 자료를 보존하고 있습니다.

필요한 경우 객관적으로 확인 가능한 기록을 근거로 사실관계를 밝히겠습니다.

4. 예매·결제 및 환불 관련 주장

금일 공개된 입장문에는 예매 방식과 결제 및 환불에 관한 내용도 포함되어 있습니다.

이는 팬 여러분의 금전과 직접 관련된 사안인 만큼, 당사는 이 문제를 추측이나 감정적인 공방의 대상으로 삼지 않겠습니다.

당사가 확인한 내용에 따르면 이재진 팬 가운데 티켓 결제를 진행한 인원은 2명이며, 환불 요청건은 한건도 없습니다.

결제 및 환불과 관련해서는 당사 계좌 및 카드 결제내역, 실제 환불 요청 여부와 처리내역을 기준으로 확인하고 있으며, 해당 결제자와 직접 처리하겠습니다.

제3자의 제보만을 근거로 결제 및 환불 상황 전체가 사실과 다르게 확대되지 않도록 실제 거래자료를 기준으로 확인해 주시기를 요청드립니다.

당사는 확인된 내용과 처리 결과를 투명하게 안내하겠습니다.

5. 행사 홍보 경위

당사가 2026년 10월 30일 행사 개최 사실을 공개한 이후 다수 언론은 고지용, 장수원, 이재진 세 사람이 이번 행사에 참여한다고 보도했습니다. 당시 보도에는 공연기획사 마운틴무브먼트스토리의 발표를 근거로 세 사람의 참여가 명시됐습니다.

2026년 11월 4일 공개된 보도에서도 당사는 이번 행사가 젝스키스의 공식 재결합을 의미하는 것이 아니라, 세 사람이 함께 음악과 추억, 현재의 이야기를 나누기 위해 마련된 별도의 기획행사라고 설명했습니다.

이러한 홍보와 보도는 당시 멤버들을 통해 전달받은 참여 의사와 협의 내용을 토대로 진행됐습니다.

이후 11월 5일 불참 의사가 한 차례 전달됐지만, 다시 참여 의사와 포스터 요청이 전달됐기 때문에 당사와 다른 멤버들은 행사 참여가 다시 확인된 것으로 받아들였습니다.

당사는 11월 7일 다시 불참 의사를 전달받은 이후 행사 구성과 홍보 내용을 재정비하고, 팬 여러분의 피해와 혼란을 최소화하기 위한 후속 방안을 준비해 왔습니다.

6. 다른 멤버들과의 사전 협의 여부

금일 공개된 해당 입장문은 고지용 및 장수원과 사전에 내용이 공유되거나 협의된 공동 입장이 아니라는 점을 분명히 밝힙니다.

따라서 해당 입장문에 기재된 행사 제안 경위, 출연 협의 과정, 예매·결제 및 환불 관련 내용은 고지용 또는 장수원의 입장이나, 두 멤버가 확인하거나 동의한 사실관계로 확대하여 해석되어서는 안 됩니다.

이번 행사는 멤버들 사이의 논의와 의견 교환을 거쳐 준비되어 왔습니다.

그런 상황에서 다른 멤버들과 사전에 공유하거나 협의하지 않은 입장문이 발표되면서, 고지용과 장수원까지 해당 내용을 이미 알고 있었거나 동의했던 것처럼 오인될 수 있는 상황이 발생한 점에 대해 당사는 깊은 우려를 표합니다.

관련 언론에도 이번 입장문을 특정 멤버 개인의 입장과 고지용·장수원의 입장으로 명확히 구분하여 보도해 주시기를 요청드립니다.

7. 당사의 최종 입장

당사는 이번 사안을 멤버 간 또는 팬덤 간의 감정적인 공방으로 확대할 의사가 없습니다.

그러나 행사 준비 과정에서 실제로 어떠한 논의가 있었는지, 출연 의사가 언제 어떻게 전달되고 변경됐는지, 그리고 다른 멤버들과 사전 협의 없이 어떠한 내용이 발표됐는지에 대해서는 객관적인 기록을 기준으로 사실관계를 분명히 밝힐 필요가 있다고 판단합니다.

특히 2026년 11월 5일 참여 의사가 다시 확인된 이후 11월 6일 고지용의 인터뷰가 진행됐고, 다시 불참 의사가 전달된 시점은 11월 7일이라는 사실을 명확히 밝힙니다.

당사는 사실과 다른 내용으로 회사 또는 다른 관계자의 명예와 신뢰가 훼손되거나, 고지용과 장수원에게 사실과 다른 책임이 전가되는 부분에 대해서는 보유 자료를 근거로 필요한 대응을 검토하겠습니다.

동시에 당사 역시 이번 행사 준비와 안내 과정에서 부족했던 부분이 있었는지 면밀히 살펴보겠습니다.

무엇보다 이번 일로 혼란을 겪고 계신 팬 여러분과 행사를 기다려주신 분들께 송구하다는 말씀을 드립니다.

당사는 남은 행사와 팬 여러분의 피해를 최소화하기 위해 관계자들과 행사 구성을 재정비하고 있으며, 향후 확정되는 사항은 객관적인 자료를 토대로 투명하게 안내하겠습니다.

감사합니다.