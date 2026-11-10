존박 1400만뷰 '맥도날드 랩', 통째로 도둑 맞았다...정식 음원 둔갑 등록

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[스포츠조선 김준석 기자] 누적 1400만 뷰를 기록한 존박과 곽진언의 '맥도날드 주문 랩'이 해외 음원 사이트에 무단 등록돼 논란이다.

원작자도 모르는 사이 버젓이 정식 음원으로 둔갑하자, 소속사 측은 "발매한 적 없다"며 긴급 대응에 나섰다.

10일 매일경제 보도에 따르면 최근 글로벌 음원 플랫폼인 유튜브 뮤직과 스포티파이에는 '요요티나'('yoyotina')라는 이름의 가수가 발표한 'Mcdonald's'라는 곡이 버젓이 서비스됐다. 재생 시간은 약 2분 43초 분량으로, 음원 제공자 정보에는 나이지리아 기반의 음악 유통업체인 '정글 엔터테인먼트 벤처스'('Jungle Entertainment Ventures')가 명시됐다.

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해당 음원은 존박의 자체 콘텐츠 영상 속 음원을 무단으로 추출해 짜깁기한 정황이 뚜렷하다.

도입부는 곽진언의 랩으로 시작해 존박의 파트로 이어지며, 영상 속 오리지널 멜로디와 플로우가 여과 없이 그대로 사용됐다. 여기에 원본에는 없던 낯선 후렴구가 덧붙여졌고, 이어 존박의 목소리와 흡사한 랩이 전혀 다른 가사로 등장해 충격을 안겼다.

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일각에서는 생성형 AI 기술을 악용해 존박의 고유 음색을 무단 복제·재현한 것이 아니냐는 의혹까지 제기되고 있다.

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피해를 입은 원본 영상은 존박의 공식 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 게재된 '맥도날드에서 랩으로 주문하는 존박(with 로꼬)'이다. 존박과 곽진언이 래퍼 로꼬에게 힙합을 전수받은 뒤 실제 매장에서 랩으로 버거를 주문하는 유쾌한 도전기로, 본편 영상만 약 873만 회, 관련 쇼츠 영상은 약 538만 회를 기록해 합산 조회수 1400만 뷰를 가뿐히 돌파했다.

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큰 인기에 힘입어 한국맥도날드 광고 모델 발탁 및 실제 '존박 세트' 메뉴 출시로까지 이어졌던 메가 히트 콘텐츠다.

그러나 해당 랩은 오직 유튜브 예능 콘텐츠를 위해 현장에서 선보인 일회성 기획물로, 애초에 정식 음원으로 발매할 의도 자체가 없던 창작물이다.

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이에 대해 존박의 소속사 뮤직팜 측은 공식 음원을 발표한 사실이 전혀 없음을 분명히 했다. 소속사 측은 해외 플랫폼을 통해 음원이 무단 도용 및 유통되고 있는 사실을 확인했으며, "현재 조치 방안에 대해 내부적으로 면밀히 논의 중"이라고 전했다. 황당한 '음원 날치기'와 AI 도용 의혹까지 겹치면서 소속사 차원의 강경 대응이 불가피할 전망이다.

narusi@sportschosun.com