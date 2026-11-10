'수험생 버리고 방송출연 논란' 이도, 예능 방영 직전 자필 사과 "무책임했다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'로 얼굴을 알린 사회탐구 강사 이도가 수능을 앞두고 강의를 중단한 뒤 예능 프로그램 제작발표회에 참석해 논란이 일자 결국 사과했다.

이도는 10일 자신의 SNS 계정에 자필 사과문을 게재하고 수강생들에게 고개를 숙였다.

앞서 이도는 2027학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 불과 3주 앞둔 시점에 건강상의 이유로 남은 강의를 진행하기 어렵다는 소식을 전했다. 수능을 앞두고 막바지 학습에 집중해야 하는 수강생들에게 갑작스러운 강의 중단 소식이 전해지면서 비판이 쏟아졌다.

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여기에 강의 중단을 알린 지 일주일 만에 예능 프로그램 제작발표회에 참석한 사실이 알려지면서 논란은 더욱 커졌다. 수험생들과의 약속을 지키지 못한 상황에서 방송 활동을 이어가는 모습이 적절하지 않다는 지적이 이어진 것. 특히 지난해에 이어 올해도 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다는 점에서 수강생들의 실망감도 컸다.

결국 이도는 직접 사과문을 올리고 자신의 잘못을 인정했다.

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그는 "올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드립니다"라며 "수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸습니다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했습니다. 변명의 여지가 없는 제 잘못입니다"라고 밝혔다.

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특히 건강상의 문제를 미리 알고 있었음에도 수강생들에게 제때 알리지 못한 점을 가장 큰 잘못으로 꼽았다. 이도는 "무엇보다 저는 무책임했습니다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었습니다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘습니다"고 털어놨다.

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이어 "더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었습니다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었습니다"라며 자신의 안일한 결정으로 수강생들에게 피해를 줬음을 인정했다.

강의 중단 이후 방송 활동을 이어간 데 대해서도 사과했다. 그는 "그 직후 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸습니다. 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었습니다. 남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작합니다"라고 전했다.

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마지막으로 향후 활동 계획도 밝혔다. 이도는 "앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠습니다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠습니다"라고 약속했다.

다만 이미 계약이 완료된 프로그램에 대해서는 방영 일정이 남아 있다는 점을 알리며 "이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠습니다"라고 덧붙였다.

끝으로 이도는 "다시 한번 깊이 사과드립니다"라며 글을 마무리했다.

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한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신으로 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르쳐 왔다. 지난해 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연하며 대중적인 인지도를 얻었다.

이도가 출연하는 넷플릭스(Netflix) 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오늘(10일) 오후 5시에 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 이도 사과문 전문

안녕하세요, 이도입니다.

올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드립니다.

수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸습니다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했습니다. 변명의 여지가 없는 제 잘못입니다.

무엇보다 저는 무책임했습니다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었습니다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘습니다. 더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었습니다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었습니다.

그 직후 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸습니다. 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었습니다. 남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작합니다.

앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠습니다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠습니다. 이미 계약된 프로그램의 경우, 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드립니다. 이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠습니다.

다시 한번 깊이 사과드립니다.

이도 드림